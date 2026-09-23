Αττική: Φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο στην Ιερά Οδό – Κλειστή η μία λωρίδα – Δείτε βίντεο

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων παρουσιάζονται στην Ιερά Οδό από τα ξημερώματα της Τετάρτης (23/9) μετά την πτώση φορτηγού σε φρεάτιο στην Ιερά Οδό, στην περιοχή του Αιγάλεω.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, αρχικά υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιερά Οδό, από το ύψος της οδού Νάξου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Ωστόσο, πλέον ο δρόμος έχει ανοίξει ενώ κλειστή παραμένει η μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Όπως έγινε γνωστό το φορτηγό επιχείρησε να στρίψει από την οδό Νάξου στην Ιερά Οδό όταν ξαφνικά έπεσε μέσα στην τρύπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, λίγες ώρες νωρίτερα συνεργείο είχε προχωρήσει στην κάλυψη της τρύπας στο σημείο. Ωστόσο, το υλικό που χρησιμοποιήθηκε δεν είχε προλάβει να στεγνώσει, ενώ η σήμανση που είχε τοποθετηθεί για την προειδοποίηση των οδηγών ήταν ανεπαρκής.

​Στο σημείο έσπευσαν αρμόδια συνεργεία για την ανάσυρση του οχήματος, το οποίο απομακρύνθηκε τελικά λίγο μετά τις 06:00 το πρωί.

Λόγω της τρύπας η μία λωρίδα στην Ιερά Οδό παραμένει κλειστή και οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.