Τουρκία: Βίντεο δείχνει τον ένοπλο δράστη με την καραμπίνα έξω από το σχολείο – Τον συνέλαβαν οι Αρχές, 8 τραυματίες

Στα χέρια των τουρκικών αρχών βρίσκεται πλέον ο ένοπλος δράστης που προκάλεσε πανικό το πρωί της Τρίτης έξω από σχολικό συγκρότημα στη Μανίσα, όταν άνοιξε πυρ με καραμπίνα τραυματίζοντας συνολικά οκτώ άτομα.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 08:00 το πρωί μπροστά από το Επαγγελματικό και Τεχνικό Ανατολιανό Λύκειο «Turgutlu İnci Üzmez», στην περιοχή Τουργκουτλού.

Ο δράστης έφτασε στο σημείο κρατώντας καραμπίνα, άνοιξε πυρ και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή πεζός.

Οι στιγμές της εφόδου, των πυροβολισμών και της διαφυγής του καταγράφηκαν λεπτό προς λεπτό από κάμερα ασφαλείας παρακείμενης επιχείρησης.

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde silahla ateş açan şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı. https://t.co/yvV5cWig3E pic.twitter.com/4ukeWzs0W9 September 22, 2026

Αναλύοντας το βιντεοληπτικό υλικό, οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον δράστη, να τον εντοπίσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Ένταση με τους γονείς

Στο άκουσμα της είδησης, δεκάδες γονείς έσπευσαν έντρομοι στο σχολείο για να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας των παιδιών τους.

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin ilk görüntüler. https://t.co/X8uAUdMqTF pic.twitter.com/ezACECBBVQ — Popüler Gazete (@populergazete) September 22, 2026

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη ένταση, καθώς ξέσπασαν συμπλοκές μεταξύ των γονέων που προσπαθούσαν να εισέλθουν στο σχολικό συγκρότημα και των αστυνομικών που περιφρουρούσαν τον χώρο, με τους αστυνομικούς να δυσκολεύονται να ηρεμήσουν τους αλλόφρονες γονείς.

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde kimliği belirlenemeyen bir şahıs silahla etrafa rastgele ateş açtı.



— Saldırı sonucunda yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi.



— İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi… https://t.co/7Y0qia1zM3 pic.twitter.com/kS82dXF7MA — gdh (@gundemedairhs) September 22, 2026

Σε ανακοίνωσή της, η κυβερνητική διοίκηση της περιοχής ανέφερε: «Στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, γύρω στις 07:59, λήφθηκε αναφορά για πυροβολισμούς σε περιοχή κοντά στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Ανατολιανό Λύκειο İnci Üzmez στην περιοχή Τουργκουτλού. Μετά την αναφορά, στο σημείο στάλθηκαν πολυπληθείς δυνάμεις της αστυνομίας και ιατρικές ομάδες. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, 8 άτομα επηρεάστηκαν από το περιστατικό. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στην πλησιέστερη υγειονομική δομή».

22 Eylül 2026 günü saat 07.59 sıralarında, Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edilmiştir.



Olayla ilgili ilk belirlemelere… pic.twitter.com/ImqINiBk9a — Manisa Valiliği (@ManisaValiligi) September 22, 2026

«Μετά το περιστατικό, ο ύποπτος που θεωρείται ότι πυροβόλησε συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση από τις δυνάμεις ασφαλείας μας. Έχει ξεκινήσει δικαστική και διοικητική έρευνα για το συμβάν, ενώ οι περαιτέρω εξελίξεις θα κοινοποιηθούν στο κοινό», καταλήγει η ανακοίνωση.