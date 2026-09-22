Μαρία Σάκκαρη: Αν οι προετοιμασίες του γάμου ήταν αγώνας τένις, θα ήμασταν ακόμα στο πρώτο σετ

Στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και τον Γρηγόρη Μπάκα μίλησε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία απάντησε για τους επόμενους αγώνες της, αλλά και για τις προετοιμασίες του γάμου της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

«Διακοπές έκανα μια εβδομάδα το καλοκαίρι. Είχα πολλούς αγώνες φέτος. Τώρα πάμε στην Ασία την επόμενη εβδομάδα και έχουμε full αγώνες μέχρι το τέλος της χρονιάς», είπε αρχικά η Μαρία Σάκκαρη.

Σε ερώτηση για το αν είναι όλα τα… υπόλοιπα (γάμος) έτοιμα, η Μαρία Σάκκαρη απάντησε: «Για τους αγώνες είναι όλα έτοιμα. Για τα υπόλοιπα όχι. Δεν είναι στον αέρα όλα, προχωράμε σιγά σιγά, έχουμε κάνει πρόοδο.

Είμαστε χαρούμενοι και έχουμε χρόνο μέχρι του χρόνου. Αν ήταν αγώνας τένις οι προετοιμασίες του γάμου, θα ήμασταν ακόμα στο πρώτο σετ. Θα γίνουν όλα στον χρόνο τους».