Μαρία Σάκκαρη: Αν οι προετοιμασίες του γάμου ήταν αγώνας τένις, θα ήμασταν ακόμα στο πρώτο σετ
Στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και τον Γρηγόρη Μπάκα μίλησε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία απάντησε για τους επόμενους αγώνες της, αλλά και για τις προετοιμασίες του γάμου της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
«Διακοπές έκανα μια εβδομάδα το καλοκαίρι. Είχα πολλούς αγώνες φέτος. Τώρα πάμε στην Ασία την επόμενη εβδομάδα και έχουμε full αγώνες μέχρι το τέλος της χρονιάς», είπε αρχικά η Μαρία Σάκκαρη.
Σε ερώτηση για το αν είναι όλα τα… υπόλοιπα (γάμος) έτοιμα, η Μαρία Σάκκαρη απάντησε: «Για τους αγώνες είναι όλα έτοιμα. Για τα υπόλοιπα όχι. Δεν είναι στον αέρα όλα, προχωράμε σιγά σιγά, έχουμε κάνει πρόοδο.
Είμαστε χαρούμενοι και έχουμε χρόνο μέχρι του χρόνου. Αν ήταν αγώνας τένις οι προετοιμασίες του γάμου, θα ήμασταν ακόμα στο πρώτο σετ. Θα γίνουν όλα στον χρόνο τους».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Τραμπ μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι: Αναζητούμε λύση για τον πόλεμο – Ο Πούτιν είναι ανοιχτός για συνάντηση
- Δήμητρα Αλεξανδράκη: Για πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι σε σχέση με έναν άνθρωπο που είναι φυσιολογικός
- Σκέρτσος: Τα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία πριμοδοτούν τα πολιτικά άκρα στα δεξιά και προβληματίζουν για το μέλλον της Ευρώπης