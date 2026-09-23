gov.gr: Προσωρινή διακοπή ψηφιακών υπηρεσιών σήμερα λόγω αναβάθμισης

Σε αναβάθμιση των υποδομών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας προχωρά η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών της και της απόδοσης και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Οι εργασίες αναβάθμισης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 23:00 έως 23:59.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν θα είναι διαθέσιμες οι ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr, της φορολογικής διοίκησης και άλλων φορέων του Δημοσίου και διαδικτυακές υπηρεσίες (web Services) που αξιοποιούν στοιχεία από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας.