Χρήστος Μάστορας για Γιώργο Μαζωνάκη: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα

Ο Χρήστος Μάστορας παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» και την Ελένη Παπαδόγια, όπου απάντησε, μεταξύ άλλων, και για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Είναι τεράστια η απώλειά του, μεγάλη στεναχώρια», είπε αρχικά ο Χρήστος Μάστορας για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο Χρήστος Μάστορας πρόσθεσε στη συνέχεια: «Εγώ δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Ήμασταν κοντά με τον Γιώργο και έξω από το Voice. Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε ο πιο αυθεντικός καλλιτέχνης που έχει περάσει από το ελληνικό μουσικό στερέωμα».

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, που έφυγε στα 54 του χρόνια, ήταν εντελώς ξαφνικός και βύθισε στο πένθος σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα.