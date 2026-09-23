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ΣΥΡΙΖΑ: Επίθεση Τραμπ στις αρχές του ΟΗΕ – “Η ειρήνη δεν οικοδομείται με απειλές”

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σφοδρή κριτική στην ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος στράφηκε εκ νέου κατά των βασικών αρχών του Καταστατικού Χάρτη του διεθνούς οργανισμού.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «απέρριψε το διεθνές δίκαιο και τη διπλωματία», ενώ τον κατηγορεί ότι τάχθηκε υπέρ της πολεμικής επίλυσης των κρίσεων και απαξίωσε τον ρόλο των διεθνών οργανισμών.

Παράλληλα, το κόμμα αναφέρεται στις τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου για την κλιματική κρίση, αλλά και στις αναφορές του στον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι επανέλαβε απειλές για περαιτέρω κλιμάκωση.

Αναφορά στη Γάζα και την Κούβα

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάνει επίσης λόγο για «διαστρέβλωση της πραγματικότητας» αναφορικά με την κατάσταση στη Γάζα και το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι, από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν κηρύχθηκε εκεχειρία στη Γάζα, έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινές επιχειρήσεις 1.300 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 300 παιδιά.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην Κούβα και στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαρακτηρίζει ευθεία απειλή.

«Η ειρήνη οικοδομείται από τους λαούς»

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει ότι η ειρήνη δεν μπορεί να οικοδομηθεί «με απειλές, τελεσίγραφα και τη λογική του ισχυρότερου».

Καλεί, παράλληλα, τις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς να αγωνιστούν, όπως αναφέρει, για την ειρήνη, την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη, καθώς και για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, του Χάρτη του ΟΗΕ και της πολυμερούς διπλωματίας.

ΣΥΡΙΖΑ

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