Καμμένος για Τσίπρα: Είπα στον Τραμπ ότι οι συμφωνίες κλείνουν ευκολότερα με αριστερό πρωθυπουργό και πέρασαν όντως με μαλακό τρόπο

Τις εκτιμήσεις του για το ΠΑΣΟΚ, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και την Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε ο Πάνος Καμμένος σε συνέντευξή του το βράδυ της Τρίτης.

Μιλώντας στο Kontra ο πρώην υπουργός είπε «δεν νομίζω ότι έχει περιθώρια ανακάμψης το ΠΑΣΟΚ, τελείωσε η ιστορία αυτή πια, όλα έχουν τον κύκλο τους. Εγώ πιστεύω ότι όλος αυτός ο κόσμος θα πάει στον Τσίπρα».

Ειδικά για τον πρώην πρωθυπουργό είπε ότι «πρέπει να το χειριστεί με τέτοιο τρόπο για να φτιάξει μια μεγάλη παράταξη, το πιο θετικό είναι ότι έχει κυβερνησιμότητα, έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι έχει κάνει και σωστά και λάθη. Έχει κυβερνήσει, έχει μάθει από λάθη που έχει κάνει. Τουλάχιστον στον τομέα που εγώ χειρίστηκα στην άμυνα και τα εξωτερικά – με εξαίρεση τις Πρέσπες – ο Τσίπρας επέδειξε εξαιρετική υπευθυνότητα. Πήρε αποφάσεις που δύσκολα θα έπαιρνε αριστερός πρωθυπουργός».

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι «όταν πήγαμε για την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ήταν παγωμένος γιατί του έλεγαν οι υπηρεσίες ότι ο Τσίπρας ήταν αριστερός και αναρχικός. Του είπα (σ.σ. του Τραμπ) πως πολύ πιο εύκολα γίνονται αυτές οι συμφωνίες με αριστερό πρωθυπουργό παρά με δεξιό και πέρασαν οι συμφωνίες με μαλακό και ωραίο τρόπο».

Για τον Αντώνη Σαμαρά ο Πάνος Καμμένος υποστήριξε ότι είναι «προφυλακτήρας πολιτικός» για το «διευθυντήριο των Βρυξελλών». Συγκεκριμένα είπε «το διευθυντήριο των Βρυξελλών καταρρέει, εδώ τι προσπαθούν να κάνουν; Να βρουν μια λύση για να παρουσιάσουν σαν νέο κάτι το παλαιό. Βρήκαν, εγώ πιστεύω, την ιδέα ο Σαμαράς στα 80 του, πάνε να δημιουργήσουν ένα προφυλακτήρα πολιτικό. Να μην υπάρχουν αντισυστημικά κόμματα που να κάνουν ό,τι έγινε σε Γερμανία και Ιταλία».

Κατά τον Πάνο Καμμένο ο Αντώνης Σαμαράς «σε αυτό είναι επαγγελματίας. Τον έβαλαν να δημιουργήσει δήθεν το αντίπαλο δέος. Το σύστημα λέει να βάλουμε τον Σαμαρά μπροστά ώστε να μην υπάρχει χώρος να αναπτυχθούν τα αντισυστημικά κόμματα. Είναι ένα πολιτικό Airbnb, τον χρησιμοποιούν αυτοί που πάντα τον είχαν υπάλληλο και εννοώ αυτά που έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για διαπλεκόμενα συμφέροντα». Πρόσθεσε, δε, ότι «ο Σαμαράς είναι ο τελευταίος που μπορεί να συσπειρώσει την πατριωτική δεξιά» συμπληρώνοντας «λέει ότι η ΝΔ έγινε ΠΑΣΟΚ όταν ο ίδιος κυβέρνησε με τον Βενιζέλο και έκανε τη ΝΔ συνεταίρο το ΠΑΣΟΚ, έδωσε άφεση αμαρτιών στον Γιώργο Παπανδρέου».

Ο Πάνος Καμμένος εκτίμησε, ακόμα, ότι «πριν φτάσουμε στις εκλογές θα έχουμε επεισόδιο με την Τουρκία. Με το escalation που φαίνεται να κάνουν οι Τούρκοι με τη Γαλάζια Πατρίδα και τις δημόσιες δηλώσεις, δείχνουν ότι πάνε να δημιουργήσουν μια κρίση».

Κάνοντας λόγο, επίσης, για «διεφθαρμένη Ευρωπαϊκή Ένωση» ισχυρίστηκε ότι «έχει μόνο σκοπό να μας οδηγήσει στον 3ο παγκόσμιο πόλεμο για να πουλήσει όπλα. Πρέπει να μαζέψουν τον παλαβό τον Ζελένσκι να γίνει μια συμφωνία όπως την ορίζει ο Τραμπ, να σταματήσει η κρίση με τη Ρωσία. Αντί να κλείνουν τα μέτωπα, αυτοί τα ανοίγουνε».

Εκτιμώντας, στη συνέχεια, ότι «ούτε η κυβέρνηση ούτε ο Τσίπρας» μπορεί να εφαρμόσει πολιτική που θα πάει κόντρα στην Ευρώπη, ο κ. Καμμένος είπε ότι «θα προκύψουν δυνάμεις μετά τις εκλογές, όχι τύπου Κασιδιαρη, όχι αριστερά ή δεξιά αλλά όπως ήταν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες».

Στην ερώτηση, τέλος, αν θα έβλεπε τον εαυτό του συνομιλητή ή να συνεργαστεί με κάποιον, ο κ. Καμμένος απάντησε «έχω περάσει 30 χρόνια βουλευτής, έχω περάσει υπουργός, συγκυβερνήτης, δεν έχω ψώνιο να επιστρέψω για να κάτσω σε μια καρέκλα. Αν μπορώ να βοηθήσω την πατρίδα μου, θα το κάνω. Αν υπάρξει ανάγκη για εθνικό θέμα, θα εμπλακώ».