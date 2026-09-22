Βασίλης Χιώτης: “Μείνετε συντονισμένοι στον ΣΚΑΪ” – Το επικό σαρδάμ στον “αέρα” της εκπομπής
THESTIVAL TEAM
Άφωνος έμεινε ο Άκης Παυλόπουλος με την ατάκα που είπε ο Βασίλης Χιώτης στο κλείσιμο του «Καλημέρα Ελλάδα» της Τρίτης (22/09).
Ειδικότερα ο Βασίλης Χιώτης, από συνήθεια ετών, μπέρδεψε τον ΑΝΤ1 με τον… ΣΚΑΪ.
«Μείνετε συντονισμένοι στον ΣΚΑΪ γιατί ακολουθεί ο Γιώργος Λιάγκας», ήταν η φράση που είπε στον «αέρα» του ΑΝΤ1 ο Βασίλης Χιώτης και ο τηλεοπτικός του παρτενέρ, Άκης Παυλόπουλος, δεν μπορούσε να πιστέψει στα αυτιά του.
Ο Άκης Παυλόπουλος αντέδρασε άμεσα και με χιούμορ, λέγοντας: «Ποιο ΣΚΑΪ μωρέ; Άμα πάνε στον ΣΚΑΪ θα ”καούμε” στον ΑΝΤ1. Γιώργος Λιάγκας, ΑΝΤ1».
Ο Βασίλης Χιώτης, αναρωτήθηκε γελώντας: «Στον ΣΚΑΪ είπα; Παιδιά συγγνώμη! Θα το συνηθίσω, πού θα πάει»;
Δείτε το σχετικό απόσπασμα:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Τραμπ μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι: Αναζητούμε λύση για τον πόλεμο – Ο Πούτιν είναι ανοιχτός για συνάντηση
- Δήμητρα Αλεξανδράκη: Για πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι σε σχέση με έναν άνθρωπο που είναι φυσιολογικός
- Σκέρτσος: Τα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία πριμοδοτούν τα πολιτικά άκρα στα δεξιά και προβληματίζουν για το μέλλον της Ευρώπης