Στους 9 οι νεκροί εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν στην Ιαπωνία

Ο απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, ο οποίος προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις γύρω από τη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας της Ιαπωνίας αυτή την εβδομάδα, έφθασε τους 9 νεκρούς, μεταδίδουν ιαπωνικά ΜΜΕ.

Ο απολογισμός αυτός ενδέχεται ωστόσο να γίνει ακόμα πιο βαρύς. Σωστικά συνεργεία εξακολουθούσαν να αναζητούν τέσσερις αγνοούμενους στους νομούς Τσίμπα και Κανάγκαουα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, επικαλούμενο τις αρχές των περιοχών αυτών, κοντά στο Τόκιο.

🇯🇵 𝗧𝗬𝗣𝗛𝗢𝗢𝗡 𝗗𝗨𝗝𝗨𝗔𝗡 𝗕𝗔𝗧𝗧𝗘𝗥𝗦 𝗝𝗔𝗣𝗔𝗡: 𝗗𝗘𝗔𝗗𝗟𝗬 𝗙𝗟𝗢𝗢𝗗𝗦 𝗔𝗡𝗗 𝗟𝗔𝗡𝗗𝗦𝗟𝗜𝗗𝗘𝗦



🌪️ Typhoon Dujuan brought record-breaking rainfall to eastern Japan, triggering flooding and landslides across the Tokyo region.



⚠️ At least four people have died and… pic.twitter.com/uuGb2RajAW September 22, 2026

Προηγούμενοι απολογισμοί χθες έκαναν κατά σειρά λόγο για 2, κατόπιν 4, έπειτα 7 θανάτους.

Ο 25ος τυφώνας της χρονιάς στην Ιαπωνία κινείται προς τα ανοικτά του αρχιπελάγους, στον Ειρηνικό, αφού προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές ειδικά στον νομό Τσίμπα, όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις και πλημμύρες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ