Παύλος Πολάκης: Άδωνι Γεωργιάδη παραιτήσου και γύρνα στα νανογιλέκα – Διαφήμιζες κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις

Νέα σκληρή επίθεση κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, εξαπολύει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης. Ο κ. Πολάκης επιμένει στον ισχυρισμό του πως ο κ. Γεωργιάδης διαφήμιζε κλινική που, όπως υποστηρίζει, πραγματοποιούσε πλασμαφαίρεση σε υγιείς ανθρώπους «για καθαρισμό από τοξίνες».

Μάλιστα, ο κ. Πολάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικαλείται βίντεο με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου και επιστημονικού διευθυντή της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι σε αυτό γίνεται σαφής αναφορά στη συγκεκριμένη πρακτική.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παραίτηση του Άδωνι Γεωργιάδη από τη θέση του υπουργού Υγείας ενώ στρέφει τα βέλη του και κατά του προέδρου του ΙΣΑ, Γιώργου Πατούλη.

Σε χθεσινή του ανάρτηση ο Άδωνις Γεωργιάδης διέψευσε το ότι ο ίδιος σχετίζεται με κλινική η οποία παρέχει υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. «Η κλινική αυτή, ούτε παρέχει, ούτε ποτέ παρείχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Χ.