Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη: “Πολύτιμος φίλος μου ο Τραμπ, να ξεπεράσουμε τα εμπόδια στην αμυντική συνεργασία”

Στη στενή προσωπική σχέση και τον διάλογό του με τον Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές των δύο ηγετών έχουν συμβάλει στην ενίσχυση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων σε πολιτικό, οικονομικό και στρατηγικό επίπεδο.

Ο Τούρκος πρόεδρος συμμετείχε στην εκδήλωση «100 χρόνια φιλίας: Τουρκία – Ηνωμένες Πολιτείες», που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Χάρη στη συμβολή του ειλικρινούς και εξαιρετικού διαλόγου μας με τον πολύτιμο φίλο μου, τον πρόεδρο Τραμπ, έχουμε σημειώσει και συνεχίζουμε να σημειώνουμε σημαντική πρόοδο σε όλους τους τομείς των σχέσεών μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον, αλλά και στην επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Άγκυρα τον Ιούλιο, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές αυτές «επιβεβαίωσαν, ενίσχυσαν και έδωσαν νέα πνοή στις βαθιές συμμαχικές σχέσεις» των δύο χωρών.

Στόχος τα 100 δισ. δολάρια στο εμπόριο

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι η οικονομική συνεργασία αποτελεί βασικό πυλώνα των σχέσεων Άγκυρας–Ουάσινγκτον, σημειώνοντας ότι ο όγκος του διμερούς εμπορίου έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Όπως ανέφερε, το διμερές εμπόριο ξεπέρασε τα 38 δισ. δολάρια το 2025, ενώ στους πρώτους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους έφτασε τα 28 δισ. δολάρια.

«Θεωρώ τον στόχο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο εμπόριο που θέσαμε μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό», είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μια στρατηγική γεωγραφική θέση και, παρά τις κρίσεις και τις συγκρούσεις στην περιοχή, έχει διατηρήσει τον ρόλο της ως «νησίδα σταθερότητας».

Συνεργασία από τη Μέση Ανατολή έως την Αφρική και την Ασία

Αναφερόμενος στον διεθνή ρόλο της Τουρκίας, ο Ερντογάν σημείωσε ότι η χώρα του διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με περιοχές όπως η Συρία, το Ιράκ, ο Καύκασος και η Βόρεια Αφρική.

«Έχουμε ισχυρούς δεσμούς με πολλές περιοχές που διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες, από τη Συρία και το Ιράκ έως τον Καύκασο και τη Βόρεια Αφρική. Αξιοποιούμε αυτούς τους δεσμούς με την προσέγγιση του αμοιβαίου οφέλους», ανέφερε.

Υποστήριξε επίσης ότι ο στενός διάλογος με τις ΗΠΑ είναι απαραίτητος λόγω των πολέμων και των κρίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη παγκοσμίως.

Άνοιγμα σε ενέργεια, LNG και αμυντική βιομηχανία

Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με τις ΗΠΑ στους τομείς της ενέργειας, της υψηλής τεχνολογίας και της αμυντικής βιομηχανίας.

«Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε τη συνεργασία μας με την Αμερική στους τομείς της πυρηνικής ενέργειας, του LNG, της πολιτικής αεροπορίας και της υψηλής τεχνολογίας», δήλωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αμυντική συνεργασία, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι πρέπει να ξεπεραστούν τα εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ των δύο συμμάχων.

«Θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας τα εμπόδια που δεν θα έπρεπε ποτέ να υπάρχουν μεταξύ δύο συμμάχων και να δώσουμε νέα δυναμική στις σχέσεις μας», ανέφερε.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει εξελιχθεί σημαντικά, σημειώνοντας ότι οι εξαγωγές αμυντικού υλικού της χώρας ξεπέρασαν τα 10 δισ. δολάρια ετησίως, από 248 εκατ. δολάρια πριν από δύο δεκαετίες.

«Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα βρεθούμε ανάμεσα στις 10 κορυφαίες χώρες του κόσμου στις εξαγωγές αμυντικής βιομηχανίας», είπε.

«Η Τουρκία είναι μια οικονομία ανθεκτική στα σοκ»

Στην ομιλία του ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στις οικονομικές επιδόσεις της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία 24 χρόνια.

Όπως είπε, το ΑΕΠ της Τουρκίας αυξήθηκε από τα 236 δισ. δολάρια όταν ανέλαβε την εξουσία σε 1,8 τρισ. δολάρια σήμερα, ενώ εκτίμησε ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα θα ξεπεράσει τα 20.000 δολάρια έως το τέλος του 2026.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στις επενδύσεις και στα κίνητρα που προσφέρει η Τουρκία στους ξένους επενδυτές, καλώντας αμερικανικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν την παρουσία τους στη χώρα.

«Η Τουρκία δεν έχει αφήσει ποτέ όσους την εμπιστεύτηκαν στη μέση», ανέφερε.

Μήνυμα για τη δεύτερη εκατονταετία των σχέσεων

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Ερντογάν εξέφρασε την επιθυμία οι σχέσεις Τουρκίας και ΗΠΑ να ενισχυθούν περαιτέρω στη δεύτερη εκατονταετία των διπλωματικών τους σχέσεων.

Αναφέρθηκε επίσης στην τουρκική κοινότητα στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι οι Τούρκοι πολίτες που ζουν εκεί διατηρούν τους δεσμούς τους με την πατρίδα τους, ενώ παράλληλα εντάσσονται στην αμερικανική κοινωνία.

«Ευχόμαστε οι ισχυροί δεσμοί μεταξύ Τουρκίας και Αμερικής και το δίκαιο της συμμαχίας μας να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο στη δεύτερη εκατονταετία των διπλωματικών μας σχέσεων», δήλωσε.

Πηγή: protothema.gr