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Τραμπ μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι: Αναζητούμε λύση για τον πόλεμο – Ο Πούτιν είναι ανοιχτός για συνάντηση

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THESTIVAL TEAM

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Στο μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία και στις δυνατότητες εξεύρεσης λύσης επικεντρώθηκε η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο της διμερούς συνάντησης, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές εξετάζουν τρόπους για να τερματιστεί η σύγκρουση, ενώ ανέφερε ότι στις συνομιλίες τους θα τεθεί και το ζήτημα των πυραύλων Patriot.

«Ο Ζελένσκι κι εγώ προσπαθούμε να βρούμε μια λύση για να τερματιστεί ο πόλεμος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αναφερόμενος στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζεται πρόθυμος να συμμετάσχει σε συνάντηση με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Ο Πούτιν είναι ανοιχτός σε μια συνάντηση για να τερματιστεί ο πόλεμος», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε επίσης αναφορά στα πλήγματα που έχει καταφέρει το τελευταίο διάστημα η Ουκρανία βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας και κυρίως κατά εγκαταστάσεων διύλισης, χαρακτηρίζοντάς τα σοβαρό πλήγμα για τη χώρα και επισημαίνοντας τις επιπτώσεις τους στις τιμές του ντίζελ.

«Τα πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας, στις δυνατότητες διύλισης, αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και έχουν σοβαρό αντίκτυπο στις τιμές του ντίζελ», δήλωσε ο Τραμπ.

Ντόναλντ Τραμπ Πόλεμος Ουκρανία

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