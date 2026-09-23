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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 18 παραβάσεις του ΚΟΚ σε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές του Δήμου Χαλκηδόνος

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχές του Δήμου Χαλκηδόνος στη Θεσσαλονίκη, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ελέγχθηκαν συνολικά 70 άτομα και 59 οχήματα ενώ διαπιστώθηκαν 18 παραβάσεις του ΚΟΚ, βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες (22-09-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του Δήμου Χαλκηδόνος.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, με τη συνδρομή συναδέλφων τους της ίδιας Διεύθυνσης και έτερων Διευθύνσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

(70) άτομα και
(59) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων:
Διαπιστώθηκαν (18) παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
Ακινητοποιήθηκαν (14) οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Θεσσαλονίκη

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