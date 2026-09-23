Κυριακή Γρίβα: Αρχίζει η δίκη στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο για τη στυγερή δολοφονία έξω από το Αστυνομικό Τμήμα

Στο εδώλιο θα καθίσει ξανά σήμερα, Τετάρτη (23/09) ο 40χρονος καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και πέντε έτη φυλάκισης για τη στυγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024, με τη δίκη να εισάγεται ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου.

Ο 40χρονος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών προς ιδία χρήση.

Οι δικαστές του ΜΟΔ κλήθηκαν να απαντήσουν, αν ο δράστης είχε συνείδηση της αποτρόπαιης πράξης του ή αν εξαιτίας της συνδρομής ψυχικής νόσου, φαρμάκων και αλκοόλ, δεν είχε ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του.

Ομόφωνα η απάντηση τους ήταν αρνητική. Δεν αναγνώρισαν μειωμένο καταλογισμό στον κατηγορούμενο.

Μειωμένο καταλογισμό θα ισχυριστεί η υπεράσπιση

Το ζήτημα του καταλογισμού φαίνεται πως θα είναι το σημείο αιχμής και στην δίκη που ξεκινά σήμερα, καθώς η υπεράσπιση θα επιχειρήσει να πείσει ότι το έγκλημα συνδέεται με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη.

Η πλευρά της οικογένειας της Κυριακής αρνείται καθ’ ολοκληρίαν αυτόν τον ισχυρισμό. Ήδη όπως επισημαίνουν: «προκαλεί βαθύτατο αποτροπιασμό η σκανδαλώδης παραμονή στο Ψυχιατρείο του δράστη και οι μεθοδεύσεις περί “ακαταλόγιστου”».

Όπως σημείωσαν σε Δελτίο Τύπου ενόψει της έναρξης της δίκης «ο δράστης εξακολουθεί να παραμένει κρατούμενος στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού αποκλειστικά βάσει συστάσεων των θεραπόντων ψυχιάτρων του, χωρίς οποιοδήποτε νόμιμο και ιατρικό έρεισμα».

«Διέπραξε το έγκλημα με νηφιαλιότητα»

Στο παραπεμπτικό βούλευμα, οι δικαστές είναι απολύτως σαφείς ως προς την ψυχική κατάσταση του δράστη. Όπως αναφέρουν, «διέπραξε το έγκλημα με νηφαλιότητα, μετά την επίμονη και συστηματική παρακολούθηση της 28χρονης τόσο την ίδια εκείνη ημέρα ,όσο και την προηγουμένη».

Απαντούν ξεκάθαρα, επίσης, όπως έκρινε εν συνεχεία και το ΜΟΔ, ότι ο κατηγορούμενος σκότωσε την Κυριακή «επειδή η 28χρονη διέκοψε τη σχέση τους, πριν από δύο μήνες, εξαιτίας της κακοποιητικής του συμπεριφοράς».

Να σημειωθεί ότι ως προς τις πράξεις και παραλείψεις των αστυνομικών στην τραγική κατάληξη της 28χρονης σχηματίστηκε χωριστή δικογραφία.

Παραπομπή 4 αστυνομικών με βούλευμα

Μετά από ποινική έρευνα, τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών σε δίκη ενώπιον του ΜΟΔ ,για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο δια παραλείψεως.

Στο εδώλιο παραπέμπονται η αξιωματικός υπηρεσίας , η επόπτρια και ο φρουρός στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, καθώς και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της ‘Αμεσης Δράσης που είχε απαντήσει στην Κυριακή ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Πηγή: cnn.gr