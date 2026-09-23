Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρή 32χρονη μαζί με το σκυλάκι της μετά από πυρκαγιά σε σπίτι

Τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23/9) στη Βίτωλη του Δήμου Μακρακώμης, καθώς μια 32χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο ίδιο της το σπίτι μετά από πυρκαγιά.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 02:00′ τα ξημερώματα σε προσθήκη – δωμάτιο κατοικίας, το οποίο και καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από τις φλόγες.

Σύμφωνα με το LamiaReport, υπάρχει μαρτυρία ότι η άτυχη 32χρονη είχε ετοιμάσει φαγητό νωρίτερα, ωστόσο παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η φωτιά ξεκίνησε από κάποιο μαγειρικό σκεύος ή από άλλη αιτία.

Η γυναίκα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από γείτονες χωρίς τις αισθήσεις της και χωρίς να φέρει εγκαύματα στο σώμα της, γεγονός που συγκλίνει στην εκτίμηση ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία εξαιτίας των πυκνών καπνών. Τραγική κατάληξη είχε και το σκυλάκι της οικογένειας, το οποίο φαίνεται ότι εγκλωβίστηκε στον χώρο και υπέκυψε επίσης από τις αναθυμιάσεις.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μακρακώμης. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ η σορός της 32χρονης πρόκειται να μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.