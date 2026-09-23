Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος που οδηγούσε αυτοκίνητο μεθυσμένος

Στη σύλληψη ενός 35χρονου αλλοδαπού προχώρησαν χθες το βράδυ, στην περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη διότι τον έπιασαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης.