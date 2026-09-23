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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος που οδηγούσε αυτοκίνητο μεθυσμένος

Αρχείο Intime
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Στη σύλληψη ενός 35χρονου αλλοδαπού προχώρησαν χθες το βράδυ, στην περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη διότι τον έπιασαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης.

Θεσσαλονίκη

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