Μητσοτάκης από Stanford: Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και οι τρεις κυβερνητικές προτεραιότητες

Σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Ινστιτούτου Hoover στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ της Καλιφόρνιας, έλαβε μέρος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με την πρώην υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και διευθύντρια του Ινστιτούτου, Condoleezza Rice.

Στις τοποθετήσεις του, ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στο μείγμα πολιτικών που, όπως ανέφερε, έχει εφαρμόσει η Ελλάδα για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων και των προκλήσεων των τελευταίων ετών.

Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε ένα τρίπτυχο κυβερνητικών προτεραιοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων.

Η πορεία της ελληνικής οικονομίας

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, επιτυγχάνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα.

Αναφέρθηκε ακόμη στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου δέκα ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η Ελλάδα έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών, κάτι που, όπως σημείωσε, επιβεβαιώθηκε εκ νέου από τις δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι, εν μέσω μεγάλης αναταραχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, η Ελλάδα έχει χαμηλότερο κόστος δανεισμού από τέσσερα κράτη-μέλη του G7.

Παράλληλα, ανέφερε ότι Έλληνες οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό επιστρέφουν, δίνοντας, όπως είπε, ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας.

Κοινωνική πολιτική και αύξηση του κατώτατου μισθού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η άνοδος της οικονομίας έδωσε τη δυνατότητα να ενισχυθεί η κοινωνική πολιτική και να υλοποιηθεί σειρά λελογισμένων μειώσεων φόρων.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στη σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 42%, καθώς και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επισημαίνοντας ότι εξασφαλίστηκαν σημαντικά κεφάλαια για δημόσιες επενδύσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις.

Η θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή

Αναφερόμενος στον τρίτο άξονα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, έχοντας πάντοτε ως «πυξίδα» το Διεθνές Δίκαιο.

Σημείωσε επίσης ότι η χώρα έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ στο μεταναστευτικό έχει προστατεύσει τα σύνορά της, τα οποία αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η συγκεκριμένη πολιτική στέρησε πολιτικό «οξυγόνο» από κόμματα της άκρας δεξιάς.

Διατλαντική συνεργασία και έκθεση Ντράγκι

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι πιστεύει σταθερά στη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας, ιδιαίτερα στο σύνθετο διεθνές περιβάλλον της σημερινής εποχής.

Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ευρώπης, στη βάση των συστάσεων της έκθεσης Ντράγκι.

Το όραμα για την Ελλάδα του 2030

Ο πρωθυπουργός είχε, τέλος, την ευκαιρία να παρουσιάσει στους συνομιλητές του το όραμά του για την Ελλάδα του 2030.

Όπως σημείωσε, το 2030 αποτελεί έτος-ορόσημο για τη χώρα, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους.