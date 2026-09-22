Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν είχαν συνάντηση στη Νέα Υόρκη – “Θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας”
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι Aμερικανοί και Iρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν σήμερα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
«Ήταν μια συνάντηση που διήρκεσε τρεις ώρες», είπε ο Τραμπ, κάνοντας λόγο για μια «πολύ καλή» συνάντηση.
Ανέφερε μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μία «στο πολύ κοντινό μέλλον».
Μετά τη συνάντησή του με τον Bρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο Aμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. «Θεωρώ πως θα επιτευχθεί διευθέτηση», είπε.
Οι Ιρανοί «θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας. Συνομιλούν μαζί μας, ακόμη και σήμερα συνομίλησαν μαζί μας…», ανέφερε ο Τραμπ.
«Αλλά δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε… Και το καταλαβαίνουν αυτό… Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
🚨 WOW! President Trump reveals US officials had a THREE HOUR meeting with Iranian leaders today— Nick Sortor (@nicksortor) September 22, 2026
POTUS said "it was a very good meeting," and another was scheduled for "the near future"
Witkoff and Kushner were present for the meeting as well.
I can't WAIT for this to finally… pic.twitter.com/KR3skdCiDJ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ζελένσκι: ΗΠΑ και Ουκρανία θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος πριν από τον χειμώνα – Έτοιμοι για ενεργειακή εκεχειρία
- GNTM: Έβαλε τα κλάματα μπροστά στους κριτές – “Δεν θα κλαις ούτε θα δικαιολογείσαι” της είπε η Μπέττυ Μαγγίρα
- ΗΠΑ: Μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ από τους ενήλικες για πρώτη φορά μετά την πανδημία