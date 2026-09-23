Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Η 25χρονη προσπάθησε να αμυνθεί από τις μαχαιριές του δολοφόνου της – Σήμερα το τελευταίο αντίο

Η 25χρονη Πηνελόπη που έπεσε νεκρή, που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα, προσπάθησε να αμυνθεί και να σώσει τη ζωή της. Αυτό δείχνουν τα τραύματα που υπάρχουν στα χέρια της. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 27χρονος την κατακρεούργησε, καθώς έχει δεχτεί 15 μαχαιριές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το newsit.gr για τη δολοφονία στην Ηγουμενίτσα, ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Γιάννης Αιβατίδης που εξέτασε τη σορό διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, επτά τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος, ενώ τρία από αυτά ήταν ιδιαίτερα βαθιά. Εικάζεται ότι προσπάθησε να φύγει και υπήρξε καταδίωξη, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο 27χρονος να την αιφνιδίασε και να μην είχαν κάποιο ραντεβού. Παράλληλα, στο αριστερό χέρι της 25χρονης εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα.

Κατά τη νεκροψία-νεκροτομή διαπιστώθηκαν επίσης δύο τραύματα στον τράχηλο, καθώς και επιπλέον κακώσεις στην κνήμη και στον δεξιό βραχίονα.

Από τα επτά τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος, τα τρία είχαν μεγάλο βάθος, με τη λεπίδα να έχει εισχωρήσει μέχρι το όριο που επέτρεπε το μήκος της. Τα συγκεκριμένα τραύματα έφταναν μέχρι την περιοχή του θώρακα.

Το τελευταίο αντίο στην 25χρονη θα πουν συγγενείς και φίλοι σήμερα στις 11 το πρωί στην Μεταμόρφωση Αττική.

Έντονα φορτισμένο ήταν το κλίμα το απόγευμα της Τρίτης στην πλατεία Δημαρχείου Ηγουμενίτσας, όπου πλήθος πολιτών, γυναίκες και άνδρες διαφορετικών ηλικιών, έδωσε το «παρών» σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Γυναικών Ηγουμενίτσας. Αφορμή αποτέλεσε η δολοφονία της 25χρονης από τον πρώην σύντροφό της, με τους συγκεντρωμένους να εκφράζουν την οργή και τη βαθιά τους θλίψη, αλλά και την ανάγκη να μην υπάρξει άλλη γυναίκα θύμα έμφυλης βίας.

Τα μηνύματα που κυριαρχούσαν στα πανό ήταν ξεκάθαρα: «Οργή και θλίψη, καμία άλλη να μη λείψει» και «Ούτε μία λιγότερη, καμία άλλη δολοφονημένη», αποτυπώνοντας το αίτημα για ουσιαστική αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

Στη διάρκεια της συγκέντρωσης παρουσιάστηκε το κείμενο της Πρωτοβουλίας Γυναικών, μέσα από το οποίο καταγγέλλεται η έμφυλη βία και ασκείται κριτική στη χρήση εκφράσεων όπως «κακές στιγμές», «εγκλήματα πάθους» και «θολωμένα μυαλά». Όπως επισημάνθηκε, τέτοιες αναφορές μετατοπίζουν τη συζήτηση από την πραγματική διάσταση και τις αιτίες του εγκλήματος.

«Δεν θα συνηθίσουμε τον τρόμο, δεν θα μείνουμε βουβές να μετράμε πληγές και δολοφονημένες», τόνισε μεταξύ άλλων η Πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η θλίψη να μετατραπεί σε συλλογική δράση και ο φόβος σε αγώνα. Παράλληλα, διατυπώθηκε το αίτημα για τη θεσμική και νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία».

Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας προς το σημείο του ποδηλατόδρομου όπου δολοφονήθηκε η 25χρονη. Στο συγκεκριμένο σημείο, μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, η νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της από τον πρώην σύντροφό της, ενώ βρισκόταν μπροστά σε ένα νέο ξεκίνημα, καθώς προετοιμαζόταν να αρχίσει τις μεταπτυχιακές της σπουδές.

Το χρονικό

Η νεαρή Πηνελόπη δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα, στο κιόσκι κοντά στον ποδηλατόδρομο της πόλης το βράδυ της Κυριακής (20/9). Η 25χρονη ζούσε και εργαζόταν στην περιοχή, ενώ για τη δολοφονία της έχει ομολογήσει, σύμφωνα με τις Αρχές, ο 27χρονος πρώην σύντροφός της.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή έρχονται να προστεθούν στις μαρτυρίες συγγενών και συναδέλφων της Πηνελόπης, αλλά και στις αναρτήσεις που είχε κάνει η ίδια τις τελευταίες ημέρες της ζωής της. Οι Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το έγκλημα που συγκλόνισε την Ηγουμενίτσα.

Ο 27χρονος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται αρχικά να προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος και η 25χρονη είχαν δεχθεί επίθεση από κουκουλοφόρους. Στη συνέχεια, ωστόσο, ομολόγησε την πράξη του.

Το πρωί της Τρίτης (22/9) ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Εισαγγελέας και ανακριτής μετέβησαν στο νοσοκομείο όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σε βάρος του 27χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών.