Ράνια Θρασκια: Τα ίδια προβλήματα σε κάθε ισχυρή βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη – Ερώτηση στη Βουλή για την αντιπλημμυρική προστασία

Η Ράνια Θρασκιά, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τα επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη και την ανάγκη άμεσης υλοποίησης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, σε κάθε έντονη βροχόπτωση παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα σε πολλά σημεία της πόλης, με καταστήματα και σπίτια να πλημμυρίζουν και την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων να καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής και επικίνδυνη. “Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι οδοί Εθνικής Αμύνης, Αγίων Πάντων και Κουντουριώτου, οι κόμβοι των Δικαστηρίων και του Βαρδαρίου, καθώς και σημεία στη Νέα Παραλία, στον Εύοσμο, στη Νεάπολη, στην Πολίχνη και στην Καλαμαριά. Στα προβλήματα αυτά προστίθενται και περιστατικά εισροής υδάτων σε σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης”, τονίζει η κα Θρασκιά και προσθέτει:

“Παρότι εδώ και χρόνια έχουν εντοπιστεί τα «κόκκινα» σημεία και έχουν ανακοινωθεί μελέτες και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον Νομό Θεσσαλονίκης, τα ίδια προβλήματα εξακολουθούν να εμφανίζονται σε κάθε ισχυρή βροχόπτωση”.

“Κατόπιν τούτων, η βουλευτής ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας που ανακοινώθηκαν το 2024 και ποια έργα προέκυψαν από αυτές. Ερωτά, επίσης, ποια από τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που προβλέπονται στο επικαιροποιημένο Master Plan του 2022 έχουν μέχρι σήμερα υλοποιηθεί, καθώς και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία των κρίσιμων συγκοινωνιακών υποδομών και, ειδικότερα, του Μετρό Θεσσαλονίκης. Τέλος, ερωτά εάν προτίθενται να προχωρήσουν στην υλοποίηση των αναγκαίων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας για την αποτελεσματική προστασία των πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η κλιματική αλλαγή”, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

• Υποδομών και Μεταφορών

• Περιβάλλοντος και Ενέργειας

• Εσωτερικών

Θέμα: «Επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη – Ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για την ασφάλεια των πολιτών»

Επαναλαμβανόμενα προβλήματα προκαλούν στη Θεσσαλονίκη οι έντονες βροχοπτώσεις, με καταστήματα και σπίτια να πλημμυρίζουν, δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους και την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών να καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής και, κυρίως, επικίνδυνη.

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των σημείων του πολεοδομικού συγκροτήματος όπου έχουν καταγραφεί επανειλημμένα πλημμυρικά προβλήματα μετά από έντονες βροχοπτώσεις, είναι οι οδοί Εθνικής Αμύνης, Αγίων Πάντων και Κουντουριώτου, οι κόμβοι των Δικαστηρίων και του Βαρδαρίου, καθώς και σημεία στη Νέα Παραλία, στον Εύοσμο, στη Νεάπολη, στην Πολίχνη και στην Καλαμαριά.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι αντίστοιχα προβλήματα έχουν καταγραφεί κατ’ επανάληψη και στις υποδομές του Μετρό Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικά, κατά την πρόσφατη κακοκαιρία της 3ης Σεπτεμβρίου 2026, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εισροή υδάτων στον σταθμό «Πανεπιστήμιο», ενώ νερά είχαν εισχωρήσει και κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας του Μετρό στους σταθμούς «Βενιζέλου», «Πανεπιστήμιο» και «Παπάφη».

Από το 2024 είχαν εντοπιστεί τα «κόκκινα» σημεία στην πόλη και είχαν ανακοινωθεί μελέτες και παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας. Είχε, μάλιστα, αναφερθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ότι οι σχετικές μελέτες θα ολοκληρώνονταν και θα εντάσσονταν σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, με στόχο την έναρξη των έργων. Ωστόσο, δύο και πλέον χρόνια μετά, τα ίδια σημεία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα σε κάθε ισχυρή νεροποντή.

Επίσης, από το 2022 έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί το επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Master Plan) του Νομού Θεσσαλονίκης (αριθμ πρωτ. 165794/27-05-2022), το οποίο προτείνει συγκεκριμένες δράσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται έργα διευθέτησης ρεμάτων, ιδίως στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου εξακολουθούν να παρατηρούνται προβλήματα από ισχυρές βροχοπτώσεις.

Επειδή τα πλημμυρικά φαινόμενα επαναλαμβάνονται στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας σοβαρές δυσχέρειες και κινδύνους στους πολίτες.

Επειδή αντίστοιχα προβλήματα έχουν καταγραφεί και σε κρίσιμες συγκοινωνιακές υποδομές, όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης.

Επειδή η αντιμετώπιση των συνεπειών κάθε νεροποντής δεν αρκεί, αλλά απαιτείται η ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων πρόληψης και η ουσιαστική θωράκιση της πόλης.

Επειδή η Πολιτεία οφείλει να δράσει έγκαιρα, ώστε η Θεσσαλονίκη να διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για την αντιμετώπιση των ολοένα μεγαλύτερων κινδύνων από την κλιματική αλλαγή.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: