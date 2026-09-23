Βούλα Πατουλίδου: Για δυο ανθρώπους είπα πάρα πολύ βαριές κουβέντες και, ό,τι έχω πει, το λούστηκα

Μαζί με τον γιο της, Γιώργο, η Βούλα Πατουλίδου παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα με την Κατερίνα Καινούργιου όπως παρακολουθήσαμε το πρωινό της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου 2026.

Μάλιστα, ανάμεσα σε άλλα, η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης αναφέρθηκε τόσο στον μοναχογιό της και την απώλεια του συζύγου της όσο και στην υπόθεση των 300 ευρώ.

Ειδικότερα, η Βούλα Πατουλίδου παραδέχθηκε αρχικά πως “αν γυρνούσα πίσω τον χρόνο, θα έδινα συμβουλή στη Βούλα να ‘χει κάνει λίγο πιο νωρίς ένα παιδάκι. Θα μπορούσα ίσως να είχα τον χρόνο για να μην είναι ο γιος μου μόνος του”.

“Από τον σύζυγο μου μας λείπει το ότι γυρίζεις στο σπίτι και δεν είναι εδώ. Ενώ ήσουν θυμωμένος, ενώ ήσουν κουρασμένος, σου έλεγε κάτι και γελούσες”.

“Βεβαίως και έχει μείνει ηθική βλάβη από την υπόθεση των 300 ευρώ. Θα πω και κάτι που ‘ναι πάρα πολύ βαρύ, αλλά είναι έτσι. Ο Τζιμάκος έσκασε, ενώ θα μπορούσε να ζήσει έναν χρόνο παραπάνω” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Βούλα Πατουλίδου στην κάμερα της πρωινής εκπομπής του Alpha.

“Μπορεί και να επέλθει δικαίωση αλλά υπήρξαν στιγμές που για δυο συγκεκριμένους ανθρώπους είπα πάρα πολύ βαριές κουβέντες. Ό,τι έχω πει, το λούστηκα”.