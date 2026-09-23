Ρόδος: Αύριο το τελευταίο “αντίο” στον πυροσβέστη Πέτρο Διακάκη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος

Αύριο, Πέμπτη, θα τελεστεί η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη, Πέτρου Διακάκη, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας.

Στην εξόδιο ακολουθία, που θα πραγματοποιηθεί στον Έμπωνα, αναμένεται να παραστούν και ανώτερα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως μεταδίδει το ertnews.

Τον 52χρονο πυροσβέστη θα συνοδεύσει στην τελευταία του κατοικία άγημα συναδέλφων του από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απολλώνων, όπου υπηρετούσε.