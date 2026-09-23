Ιεράπετρα: Συνελήφθη 45χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του – Την χτύπαγε με γροθιές και ξύλινη τάβλα

Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στην Ιεράπετρα Λασιθίου, όπου ένας 45χρονος συνελήφθη μετά από καταγγελία για άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου παραμένει για παρακολούθηση, καθώς φέρει μώλωπες στο πρόσωπο, στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός της.

Ένας μεσήλικας βουλγαρικής υπηκοότητας κάτοικος Ρεθύμνου, ο οποίος φιλοξενούνταν στην Ιεράπετρα τον τελευταίο καιρό, μετά από κατανάλωση αλκοόλ καυγάδισε, σύμφωνα με τις καταγγελίες, για πολλοστή φορά με τη ρωσικής καταγωγής σύντροφό του και, αφού τη χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο, έβγαλε μια ξύλινη τάβλα από το κρεβάτι του και συνέχισε να τη χτυπά χωρίς οίκτο σε όλο της το σώμα.

Το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας προσπάθησε να ξεφύγει κατεβαίνοντας από τις σκάλες του πρώτου ορόφου στον δρόμο, αλλά εκείνος την ακολούθησε και συνέχισε να τη χτυπά μπροστά στα έντρομα μάτια του ανιψιού του, που προσπάθησε να τον σταματήσει, αλλά δέχτηκε κι εκείνος, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, αρκετά χτυπήματα από τον θείο του.

Σύμφωνα με το Neakriti.gr η γειτονιά ξεσηκώθηκε από τις κραυγές πόνου της άτυχης γυναίκας και κάλεσε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Λίγα λεπτά αργότερα, οι αστυνομικοί του Α.Τ. Ιεράπετρας έφτασαν στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, δίπλα στην Παιδική Χαρά «Γιώργος Διαλεκτάκης», και συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη, ενώ το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την κακοποιημένη γυναίκα στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και για να εξεταστεί από τους εφημερεύοντες ιατρούς.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, κ. Γιώργο Μπαρμπούνη, η άτυχη γυναίκα έχει μώλωπες σε όλο της το σώμα, στο πρόσωπο και στο κεφάλι και παραμένει στη Χειρουργική Κλινική για παρακολούθηση. Οι εξετάσεις που της έκαναν οι γιατροί του Νοσοκομείου δεν έδειξαν ότι κινδυνεύει η ζωή της, ώστε να χρειάζεται η διακομιδή της σε άλλο μεγαλύτερο νοσοκομείο.

Ο νεαρός ανιψιός του φερόμενου ως δράστη, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στον ξυλοδαρμό της άτυχης γυναίκας, μας περιέγραψε με τα λίγα ελληνικά του τις δύσκολες στιγμές που έζησε το θύμα και ο ίδιος, μέχρι να έρθουν οι αστυνομικοί να συλλάβουν τον 45χρονο.

«Ο θείος μου είχε έρθει στην Ιεράπετρα από το Ρέθυμνο με μια φίλη του Ρωσίδα και έμενε μαζί μας. Την έδερνε κάθε μέρα και έτρεχαν τα αίματα από το πρόσωπό της. Εγώ του έλεγα συνέχεια να μην χτυπά τη σύντροφό του γιατί θα έρθει η Αστυνομία και θα μας διώξει από αυτό το σπίτι και δεν θα έχουμε πού αλλού να μείνουμε. Του έλεγα να γυρίσει πίσω στο Ρέθυμνο, εκεί που έμενε πριν έρθει στην Ιεράπετρα. Ο θείος μου είναι αλκοολικός και, αφού είχε πιει πολύ, άρχισε να δέρνει τη σύντροφό του λόγω ερωτικής αντιζηλίας. Τη χτύπησε με γροθιές και με μια ξύλινη τάβλα από το κρεβάτι. Εγώ φοβήθηκα πάρα πολύ και, αφού προσπάθησα να τον σταματήσω, χτύπησε κι εμένα. Τότε πήρα τον σκύλο μου και πήγα στην παραλία να κοιμηθώ, για να μη βλέπω αυτά τα πράγματα και βρω τον μπελά μου. Η γυναίκα χτυπήθηκε πολύ στο πρόσωπο, στα μάτια, στο κεφάλι και σε όλο της το σώμα», μας είπε ο Πέτρος Πετκόφ, βουλγαρικής υπηκοότητας.

Ο 45χρονος συλληφθείς μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο και από εκεί, με τη σχηματισθείσα δικογραφία εις βάρος του, θα οδηγηθεί με την αυτόφωρη διαδικασία στην Εισαγγελία Λασιθίου στη Νεάπολη.

Έχουν κάνει κατάληψη διώροφης παλαιάς οικίας που είναι ετοιμόρροπη

Στην παλιά διώροφη κατοικία όπου διαδραματίστηκαν οι σκηνές της κακοποίησης της άτυχης γυναίκας, μένουν διάφοροι άστεγοι και άνεργοι Βούλγαροι, που ωστόσο υποστηρίζουν ότι τους έχει επιτρέψει να μένουν στον α’ όροφο και να κρατούν καθαρό το σπίτι ένας από τους 13 ιδιοκτήτες του ακινήτου, οι οποίοι ζουν σε διάφορα σημεία της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το πρωί της Τετάρτης στο σημείο έφτασε η Δημοτική Αστυνομία Ιεράπετρας, προκειμένου να κλείσει τον χώρο του πεζοδρομίου έξω από το ετοιμόρροπο σπίτι, δεδομένου ότι κρέμεται στον αέρα το μπαλκόνι του και απειλείται, σε περίπτωση θραύσης, η ζωή των διερχόμενων.

«Η υπόθεση αυτή μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Η Δημοτική Αστυνομία Ιεράπετρας έχει κάνει τις ενέργειες που όφειλε να κάνει ως Υπηρεσία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Έχουμε στείλει ήδη στην Επιτροπή των Ετοιμόρροπων τα απαραίτητα έγγραφα και τη σχετική αυτοψία, ώστε να χαρακτηριστεί και επίσημα ετοιμόρροπο για να γίνει η προβλεπόμενη διαδικασία της κατεδάφισης. Είχαμε στείλει έγγραφο και στο Υγειονομικό γιατί μας είχε καταγγελθεί ότι εκείνοι που έχουν καταπατήσει το ακίνητο δεν ζουν σε καλές συνθήκες υγιεινής, χωρίς νερό και ρεύμα, ενώ τώρα που ήρθαμε και πάλι λόγω του περιστατικού της ενδοοικογενειακής βίας είδαμε ότι δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική ενέργεια από τότε. Άρα θα ξαναστείλουμε τα έγγραφα που έχουμε κάνει στην Πολεοδομία, ενώ έχουμε βρει και έχουμε ενημερώσει και τους 13 ιδιοκτήτες του ακινήτου, οι οποίοι δυσκολεύονται να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Είναι πάντως υποχρεωμένοι όλοι τους να ενεργήσουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Εμείς ασχολούμαστε με το θέμα τα δύο τελευταία χρόνια. Έχουμε βάλει τις κόκκινες κορδέλες που επισημαίνουν ότι το μπαλκόνι είναι επικίνδυνο να καταρρεύσει, αλλά πρέπει να έρθουν και οι υπηρεσίες του Δήμου να κλείσουν με δίχτυα και σκαλωσιά το πέρασμα. Σε ό,τι αφορά τον ξυλοδαρμό και τις συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων, που είναι στον χώρο της επαιτείας, θεωρώ ότι είναι και θέμα των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου», μας είπε ο προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας, κ. Γιάννης Γαϊτανάκης.