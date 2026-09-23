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Αφροδίτη Γραμμέλη: Δεν ήταν καλή χρονιά για μένα η περσινή, έγιναν πολλά λάθη από όλους μας

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THESTIVAL TEAM

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Την Αφροδίτη Γραμμέλη συνάντησε ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Ρούτας με την κάμερα του Happy Day, όπως είδαμε το πρωινό της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου 2026 στο πρόγραμμα του Alpha.

Μάλιστα, όταν κλήθηκε να κάνει έναν σύντομο απολογισμό για την περσινή της παρουσίαση στην πρωινή ζώνη, η έμπειρη δημοσιογράφος και τηλεκριτικός δεν μάσησε τα λόγια της.

Πιο συγκεκριμένα, η Αφροδίτη Γραμμέλη παραδέχθηκε αρχικά πως “ήμουν στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου μέχρι και πέρυσι… αντίο. Δεν χρειάζεται να πω κάτι. Δεν ήταν μια καλή χρονιά για μένα. Και για τις δυο εκπομπές”.

“Έγιναν πολλά λάθη από όλους μας, ενδεχομένως. Εγώ κουράστηκα λιγάκι, έως πολύ, θεωρώ ότι αυτός ο κύκλος έχει κλείσει”.

“Προχωράμε μπροστά και καλή επιτυχία στους επόμενους” υπογράμμισε, εν συνεχεία, η Αφροδίτη Γραμμέλη στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή.

Αφροδιτη Γραμμέλη

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