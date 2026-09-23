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Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη η ασφαλτόστρωση στη Σοφούλη – Το πρόγραμμα των εργασιών – Βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ευρύ πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τις τεχνικές υπηρεσίες να παρεμβαίνουν σε κεντρικά σημείων της πόλης με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Ειδικότερα, σήμερα το πρωί ξεκίνησαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη, στο τμήμα Γεωργ. Παπανδρέου – Καθ. Ρωσσίδου, και θα συνεχιστούν αύριο Πέμπτη (24/9), στο τμήμα Β. Όλγας – Γεωργ. Παπανδρέου.

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα αποκατασταθεί η οδός Κλαυθμώνος (άνω Πόλη) όπου η ασφαλτόστρωση θα πραγματοποιηθεί τις νυχτερινές ώρες.

Δείτε εικόνες από τις εργασίες στην οδό Σοφούλη:

Εργασίες ασφαλτόστρωσης Θεσσαλονίκη

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