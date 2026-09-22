Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι οκτώ συλληφθέντες για τη σπείρα που πουλούσε ναρκωτικά – Ανάμεσά τους και ανήλικος

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι οκτώ συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση η οποία πουλούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος τους είχαν ασκηθεί διώξεις για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της κατοχής ναρκωτικών ουσιών και της οπλοκατοχής. Μετά την άσκηση των διώξεων την περασμένη Παρασκευή, παραπέμφθηκαν στον 4ο ειδικό ανακριτή για να απολογηθούν.

Οι τρεις εκ των συλληφθέντων απολογήθηκαν χθες ενώ οι υπόλοιποι πέντε σήμερα. Μετά τις απολογίες τους, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οι οκτώ και πήραν τον δρόμο για τις φυλακές. Υπενθυμίζεται πως μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ένας 16χρονος.

Τα οκτώ μέλη της σπείρας συνελήφθησαν μετά από πολύμηνες έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης αποθήκευαν ναρκωτικές ουσίες στις οικίες που διέμεναν και ακολούθως με τη χρήση ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, προκειμένου να μην καταστούν εύκολα αντιληπτά τα στοιχεία τους, προέβαιναν στην εμπορία τους σε διάφορες περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης.