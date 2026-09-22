Σκέρτσος: Τα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία πριμοδοτούν τα πολιτικά άκρα στα δεξιά και προβληματίζουν για το μέλλον της Ευρώπης

Τη διαφορετική πολιτική κατάσταση της Ελλάδας από αυτήν της Γερμανίας, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος, με αφορμή τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία.



Ο κ. Σκέρτσος παραδέχεται ότι τα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία που «πριμοδοτούν τα πολιτικά άκρα στα δεξιά και στα αριστερά εύλογα προβληματίζουν, όχι μόνο για το μέλλον της Γερμανίας αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης».



Τονίζει, ωστόσο, ότι προτού εξάγουμε πρόχειρα πολιτικά συμπεράσματα και γενικεύσεις ως προς το τι σημαίνουν τα αποτελέσματα αυτά για την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε κάποια κρίσιμα δεδομένα που διαμορφώνουν το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώνεται και η ψήφος των πολιτών.



Σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, «πριν βάλουμε τις ταμπέλες του «κέντρου», της «δεξιάς» ή της «αριστεράς» στην πολιτική, οφείλουμε να εξετάσουμε πρώτα και πάνω από όλα κατά πόσο είναι αποτελεσματική», καθώς όπως υπογραμμίζει «τα πολιτικά άκρα βρίσκουν περισσότερο χώρο στις κοινωνίες όταν οι κυβερνήσεις αδυνατούν να δώσουν πειστικές απαντήσεις στα προβλήματα που βιώνουν οι πολίτες».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «η πολιτική αστάθεια, η πορεία της οικονομίας, η αποβιομηχάνιση και η ανεργία που αυτή φέρνει μαζί της, η δυσκολία ένταξης μεγάλων μεταναστευτικών πληθυσμών και οι τριγμοί που δημιουργούνται στην κοινωνική συνοχή, είναι παράγοντες που μπορούν να εξηγήσουν γιατί η Γερμανία του 2026 δεν παρουσιάζει την ίδια πολιτική και οικονομική κατάσταση με τη Ελλάδα του 2026».

Συγκρίνοντας την Ελλάδα με την Γερμανία, την περίοδο 2019-2026, ο υπουργός Επικρατείας τονίζει ότι προκύπτουν κάποια πολύ «ενδιαφέροντα συμπεράσματα»: Στην Ελλάδα το πραγματικό ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 12,2% ενώ στη Γερμανία κατά 2,2%. Η ανεργία στην Ελλάδα υποχώρησε από 17,3% το 2019 σε 7,9% σήμερα, ενώ στη Γερμανία κινήθηκε αντίθετα, από 5,5% σε 6,5%. Στη βιομηχανική παραγωγή έχουμε +25% στην Ελλάδα έναντι -12% στη Γερμανία, ενώ η απασχόληση στη μεταποίηση/βιομηχανία αυξήθηκε κατά 19% στην Ελλάδα και μειώθηκε κατά 7% στη Γερμανία. Ο πληθυσμός προσφύγων και μεταναστών έχει αυξηθεί κατά 50% στη Γερμανία συγκριτικά με την προηγούμενη δεκαετία και έχει μειωθεί κατά 16% στην Ελλάδα.

Συμπληρώνει, τέλος, ότι ιδιαίτερη σημασία σε όλα αυτά διαδραματίζει η πολιτική σταθερότητα, υποστηρίζοντας ότι «η σταθερή και αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει καταφέρει να διαχειριστεί τα χρόνια αυτά με αποτελεσματικότητα μείζονες κρίσεις και να οδηγήσει την Ελλάδα σε ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από την ΕΕ. Αντίθετα, στη Γερμανία έχουν μεσολαβήσει τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις συνεργασίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εφαρμοζόμενη πολιτική».

«Μπορούν οι κυβερνήσεις να κάνουν τη ζωή των πολιτών καλύτερη και να τους δώσουν ξανά την αίσθηση ότι το αύριο μπορεί να είναι καλύτερο από το σήμερα; Εκεί, τελικά, κρίνεται η πολιτική αποτελεσματικότητα» καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας.