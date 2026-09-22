Ράνια Τζίμα για ΙΣΑ: Αυτό είναι η απόλυτη παραδοχή αποτυχίας
Με μία αιχμηρή φράση σχολίασε η Ράνια Τζίμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, το βράδυ της Τρίτης (22/9), τις πληροφορίες για την απάντηση που έστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στις εισαγγελικές αρχές σχετικά με τους ελέγχους στο ιατρείο της Καρνεάδου.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η Βάσω Παλαιού, ο Ιατρικός Σύλλογος επιμένει ότι είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο, ωστόσο τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντοπίστηκαν μόνο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
«Πάντως, αυτό είναι η απόλυτη παραδοχή αποτυχίας», σχολίασε η Ράνια Τζίμα αμέσως μόλις άκουσε τη συγκεκριμένη πληροφορία.
Στο ίδιο ύφος τοποθετήθηκε αμέσως μετά και ο Γιάννης Πρετεντέρης. «Μα εδώ δεν λέμε σοβαρά πράγματα. Αυτά λένε. Κάναμε ελέγχους αλλά δεν βρήκαμε τα μηχανήματα. Τότε τι ελέγχους κάνατε; Αν έχει χαρτί τουαλέτας;», ανέφερε αρχικά.
«Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα και απορώ με τον Ιατρικό Σύλλογο που δέχεται να λέει τέτοιου είδους πράγματα», πρόσθεσε ο Γιάννης Πρετεντέρης.
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