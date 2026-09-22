Ενισχύεται με 20 νέους υπαλλήλους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης

Είκοσι νέοι υπάλληλοι αναλαμβάνουν καθήκοντα σε κρίσιμες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης, καλύπτοντας σημαντικά κενά στη Θεσσαλονίκη και στους υπόλοιπους νομούς της χωρικής της αρμοδιότητας. Τους νέους υπαλλήλους, οι οποίοι προσλήφθηκαν μέσω διαδικασιών του ΑΣΕΠ, υποδέχθηκε σήμερα στο γραφείο του στη Θεσσαλονίκη ο Γραμματέας της ΑΔΜΘ, Δημήτρης Γαλαμάτης.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Γαλαμάτης υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της ΑΔΜΘ με νέο ανθρώπινο δυναμικό δεν αποτελεί απλώς μια αριθμητική προσθήκη προσωπικού, αλλά πρέπει να αποτυπωθεί άμεσα στην ποιότητα και την ταχύτητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες. «Η δημόσια διοίκηση κρίνεται καθημερινά από το αποτέλεσμά της: από τον χρόνο που κερδίζει ο πολίτης, από την εκκρεμότητα που διεκπεραιώνεται και από το πρόβλημα που λύνεται.

Η παρουσία σας στις υπηρεσίες μας πρέπει να μεταφραστεί σε ταχύτερη εξυπηρέτηση, λιγότερη γραφειοκρατία, καλύτερο συντονισμό και μεγαλύτερη διαφάνεια. Στόχος μας είναι μια σύγχρονη διοίκηση που δεν περιορίζεται στη διαχείριση διαδικασιών, αλλά παράγει συγκεκριμένο και μετρήσιμο όφελος για την κοινωνία», ανέφερε ο Γραμματέας της ΑΔΜΘ.

Ο κ. Γαλαμάτης επισήμανε ακόμη ότι κάθε διοικητική πράξη έχει πραγματική επίδραση στη ζωή των πολιτών, στη λειτουργία των επιχειρήσεων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και στην αναπτυξιακή προοπτική κάθε περιοχής.

«Ο δημόσιος υπάλληλος είναι λειτουργός. Κάθε απόφαση, κάθε υπογραφή και κάθε υπόθεση που διεκπεραιώνεται σωστά και έγκαιρα επηρεάζει την καθημερινότητα ενός πολίτη. Γι’ αυτό θέλουμε οι υπηρεσίες μας να λειτουργούν με σαφείς στόχους, συνέπεια και λογοδοσία», σημείωσε.

Παράλληλα, κάλεσε τους νέους υπαλλήλους να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, συμβάλλοντας στην ψηφιακή μετάβαση, στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ Κράτους και Αυτοδιοίκησης.

«Εντάσσεστε σε έναν οργανισμό με έμπειρο και αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό. Σας καλώ να εργαστούμε μαζί, με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης, ώστε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης να βρίσκεται ουσιαστικά δίπλα στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή, αλλά και η προσδοκία μας ξεκάθαρη: δουλειά με αποτέλεσμα για τον πολίτη», κατέληξε ο κ. Γαλαμάτης.