Με επιθετική πολυφωνία ο Ηρακλής κέρδισε εύκολα τη Μύκονο και έκανε το 2/2 στα “Μαυροσκούφεια”

Στο προτελευταίο του φιλικό πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, ο Ηρακλής πήρε και πάλι καλό βαθμό, καθώς η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς επικράτησε με 84-73 της Μυκόνου στο τελευταίο παιχνίδι των «Μαυροσκουφείων».

Πολλοί παίκτες διακρίθηκαν για τους γηπεδούχους, οι οποίοι είχαν συνολικά αθλητές με διψήφιο αριθμό πόντων.

Πρώτος σκόρερ με 17 πόντους ο Κλίβελαντ Μέλβιν, ενώ ακολούθησαν οι Χασάν Ντιαρά (15π) και Ντόντρεζ Στάιλς (14). Διψήφιος ήταν και ο Νόα Χόρχλερ, που έδωσε πολύ σημαντικές επιθετικές λύσεις στην τελευταία περίοδο.

Το ματς:

Από κοντά χτυπούσαν οι ομάδες στα πρώτα λεπτά, με τον Ηρακλή να αποκτά το προβάδισμα με τον Στάιλς (8-3, 7:05), με την πρώτη διψήφια διαφορά να έρχεται… εν ριπή οφθαλμού (13-3, 6:05) με τον Μέλβιν να μπαίνει στην εξίσωση με δύο θεαματικά καρφώματα.

Oι παίκτες του Λούκιτς συνέχιζαν να διευρύνουν τη διαφορά εκμεταλλευόμενοι τη δύναμή τους κοντά στο καλάθι (23-9, 4:09). Ο Γηραιός… άνοιξε κι άλλο την ψαλίδα, με τον Χόρχλερ να έρχεται από τον πάγκο και να πετυχαίνει συνεχόμενα καλάθια (29-15, 1:00).

Ισορροπημένη δεύτερη περίοδος

Με τον Ντιαρά να το… πιάνει απ’ όπου το άφησε στην πρώτη περίοδο, ο Ηρακλής προηγήθηκε για πρώτη φορά με 16 πόντους (34-18, 7:10). Η Μύκονος, ωστόσο, αντέδρασε μειώνοντας στους 12 με τον Κάναντι (37-25, 6:08). Μέχρι το -9 (40-31, 4:00), με τον Χάρελ, έφτασε η Μύκονος, όμως ο Μέλβιν με ένα έμμεσο τρίποντο ανέβασε και πάλι τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (43-31, 3:14). Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά στους 10 στη λήξη του πρώτου μέρους (49-39) χάρη σε καλάθι του Λοβ.

Μέλβιν και Στάιλς διατήρησαν τη διαφορά

Ο Ηρακλής ξεκίνησε το δεύτερο μέρος όπως ακριβώς και στο πρώτο, με το πόδι στο γκάζι δηλαδή. Ο Γηραιός προηγήθηκε και πάλι με διαφορά 15 πόντων (58-43, 6:00) ωστόσο η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου αντέδρασε άμεσα μειώνοντας σε μονοψήφια επίπεδα (58-51, 4:05) με τον Χάρελ να συνεχίζει την μεστή του εμφάνιση, ενώ ο Τίγκας μείωσε μετά από πολλή ώρα τη διαφορά στο σουτ (58-55, 2:10). Ο Στάιλς, με πέντε συνεχόμενους πόντους, αλλά και ο Μέλβιν με ένα τρομερό buzzer-beater, επανέφεραν τη διαφορά στους οκτώ (68-60).

Αυτός που ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο στις πρώτες επιθέσεις του Ηρακλή στην τελευταία περίοδο ήταν ο Χόρχλερ, ο οποίος με πέντε συνεχόμενους πόντους ανέβασε και πάλι τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (73-62, 8:25). Οι γηπεδούχοι δέχθηκαν στα επόμενα 4 λεπτά μόλις δύο πόντους, ανεβάζοντας για πρώτη φορά τη διαφορά στους 17 (81-64, 4:36) με τον Χόρχλερ να φτάνει τους 14, οι 10 εκ των οποίων στην τελευταία περίοδο! Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με τον Κάναντι (81-70, 2:00) όμως ο Ηρακλής έφτασε εύκολα στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 29-16, 49-39, 68-60, 84-73.

Πηγή: metrosport.gr