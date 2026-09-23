Κυρανάκης για Τσίπρα: Εύκολο να υπόσχεσαι όταν δεν χρειάζεται να εφαρμόσεις

Στην ανάγκη οι προτάσεις για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα να συνοδεύονται από συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο αναφέρθηκε ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σχολιάζοντας στον ΑΝΤ1 τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Κυρανάκης, ο οποίος έχει ταχθεί εδώ και χρόνια υπέρ της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στη βενζίνη, δεν αμφισβήτησε την κατεύθυνση μιας τέτοιας παρέμβασης, έθεσε ωστόσο το ζήτημα της εφαρμοσιμότητας και της αξιοπιστίας κάθε σχετικής εξαγγελίας.

«Είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο, όταν ξέρεις ότι δεν χρειάζεται να τα εφαρμόσεις και ξέρεις ότι δεν θα τα εφαρμόσεις κιόλας γιατί δεν θα κερδίσεις τις εκλογές, να βγαίνεις και να υπόσχεσαι ό,τι θέλεις», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, το κρίσιμο δεν είναι απλώς να οριστεί ένας χαμηλότερος στόχος για την τιμή των καυσίμων, αλλά να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί. «Και μικρότερα κόμματα μπορεί να βάλουν τον πήχη στο 1 ευρώ ή στο μισό ευρώ. Σημασία έχει να εξηγήσεις στον κόσμο πώς θα το κάνεις», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις κυβερνητικές κινήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, έκανε λόγο για «πάρα πολλή δουλειά» που έχει προηγηθεί και σημείωσε ότι η παρέμβαση θα κινηθεί τόσο μέσω των διυλιστηρίων όσο και μέσω κρατικής στήριξης, με στόχο τη μείωση της τελικής επιβάρυνσης για τον καταναλωτή.

Ο Γραμματέας της ΝΔ επανέλαβε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει αισθητά χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ, παραπέμποντας στο οικονομικό επιτελείο για τις ακριβείς ανακοινώσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ανάγκες της Βόρειας Ελλάδας και των ακριτικών περιοχών, όπου το κόστος θέρμανσης, όπως είπε, αναδείχθηκε σε ένα από τα βασικότερα ζητήματα κατά τις πρόσφατες περιοδείες κυβερνητικών και κομματικών στελεχών.

«Περιοδεύσαμε μαζί με τους υπουργούς και μας το είπαν ως πρώτο θέμα το οποίο φοβούνται οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν κοντά στα σύνορα», είπε, προσθέτοντας: «Τους το υποσχεθήκαμε, θα το κάνουμε. Θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες».

Σταθερή θέση υπέρ της μείωσης του ΕΦΚ στη βενζίνη

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στη βενζίνη, ο κ. Κυρανάκης επανέλαβε τη διαχρονική θέση του υπέρ της μείωσής του, εξηγώντας παράλληλα τις δημοσιονομικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εφαρμοστεί μία τέτοια παρέμβαση.

Όπως είπε, προκειμένου να προχωρήσει η μείωση, θα πρέπει να γίνει δεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ελληνικό αίτημα ώστε το σχετικό δημοσιονομικό κόστος να μην προσμετρηθεί στο όριο δαπανών.

«Είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε. Αν γίνει αυτό, προφανώς θα υπάρξει μεγάλη μείωση στην αντλία. Αυτό που βλέπει ο κόσμος και αυτό που βάζει στο ρεζερβουάρ του θα είναι πολύ χαμηλότερα», ανέφερε.

«Όλοι κρινόμαστε» – Τι είπε για τις δηλώσεις Μπακογιάννη

Ερωτηθείς, εξάλλου, για τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη σχετικά με κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι «όλοι κρινόμαστε», τόσο από τον πρωθυπουργό όσο και από τους πολίτες και τους ανθρώπους που επηρεάζονται από τις αποφάσεις κάθε υπουργείου.

Εξέφρασε τον σεβασμό του προς την κ. Μπακογιάννη και την πολιτική της διαδρομή, επισημαίνοντας παράλληλα ότι από τη συνεργασία που έχει με τους υπουργούς λόγω των νέων καθηκόντων του δεν έχει διαπιστώσει αλαζονική συμπεριφορά.

Ως παράδειγμα ανέφερε τις περιοδείες πριν από τη ΔΕΘ, κατά τις οποίες υπουργοί και υφυπουργοί βρέθηκαν σε 17 εκλογικές περιφέρειες της Μακεδονίας, συνομιλώντας με πολίτες και τοπικούς φορείς.

Περιγράφοντας, τέλος, τον ρόλο του ως Γραμματέα της ΝΔ όταν ένα κυβερνητικό ζήτημα καθυστερεί, ανέφερε: «Δουλειά μου είναι να παίρνω τον αρμόδιο υπουργό και να του λέω “πάμε να το ξεκολλήσουμε μαζί”».