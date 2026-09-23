Μελίνα Ασλανίδου για τον θάνατο του αδελφού της: Συνειδητοποίησα ότι πρέπει να ζήσω – Μέσα από τη μαυρίλα βρήκα ένα φως

Για την τραγωδία που βίωσε, όταν έχασε τον αδελφό της Ανέστη σε ηλικία 20 ετών, μίλησε μεταξύ άλλων η Μελίνα Ασλανίδου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids», η τραγουδίστρια εξήγησε ότι η δύσκολη αυτή κατάσταση λειτούργησε ως εφαλτήριο προκειμένου να πάρει την μεγάλη απόφαση να μετακομίσει στην Αθήνα και να ασχοληθεί με το τραγούδι, καθώς έψαχνε έναν τρόπο για να διαφύγει από το αδιέξοδο που βρισκόταν.

«Όταν πέθανε ο αδελφός μου στα 20 του, συνειδητοποίησα ότι πρέπει να ζήσω γιατί υπάρχουν ανατροπές. Βλέπεις ένα παιδί 20 χρονών, έναν κούκλο σαν τα κρύα τα νερά, έναν άγγελο και αυτός ο άγγελος πλέον δεν υπάρχει, εκεί είπα ότι είναι πολύ μικρή η ζωή και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Μέσα από τη μαυρίλα βρήκα ένα φως, πάντα έτρεχα προς το φως», είπε μεταξύ άλλων.

Το βαπτιστικό της όνομα και πώς προέκυψε το «Μελίνα»

Παράλληλα, η τραγουδίστρια αποκάλυψε το βαπτιστικό της όνομα. «Το πραγματικό μου όνομα, αυτό με το οποίο με βάφτισαν είναι Συμέλα. Πόντια. Η μητέρα μου δε με φώναξε ποτέ Συμέλα, και με φώναζαν Μέλη, Μέλα», είπε.

Όσον αφορά το «Μελίνα», προέκυψε ως καλλιτεχνικό υποκοριστικό, το οποίο υιοθέτησε στα πρώτα βήματα της καριέρας της και με αυτό έγινε ευρέως γνωστή στο ελληνικό κοινό.

Το χειρότερο σχόλιο που έχει ακούσει

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε για το χειρότερο σχόλιο που έχει δεχτεί.

«Το χειρότερο σχόλιο που έχω ακούσει για μένα, είναι ότι είμαι αλκοολική. Ό,τι να ‘ναι. Γι’ αυτό πλέον δεν ακούμε, έχουμε κλείσει τα αυτάκια μας και ακούμε αυτά που πρέπει να ακούσουμε», ανέφερε.