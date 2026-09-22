Ηγουμενίτσα: Οι ανατριχιαστικές τελευταίες αναρτήσεις της Πηνελόπης – “Ο άνθρωπος που με γοήτευσε, με απογοήτευσε”

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Ηγουμενίτσας μετά την γυναικοκτονία που σημειώθηκε την Κυριακή (20/09) με θύμα την 25χρονη Πηνελόπη, η οποία δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της.

Η νεαρή Πηνελόπη δολοφονήθηκε άγρια, έχοντας δεχτεί 8 μαχαιριές από τον 27χρονο καθ’ ομολογίαν δράστη. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε κιόσκι κοντά σε ποδηλατόδρομο στην πόλη της Ηγουμενίτσας, όπου διέμενε και εργαζόταν η 25χρονη. Πρόκειται για την 11η γυναικοκτονία που σημειώνεται στην χώρα από τις αρχές του 2026.

Τις διαπιστώσεις του ιατροδικαστή για το έγκλημα στην Ηγουμενίτσα πλαισιώνουν οι μαρτυρίες συγγενών και συναδέλφων της δολοφονημένης Πηνελόπης, οι αναρτήσεις που έκανε η ίδια τις τελευταίες μέρες της ζωής της και τα νέα στοιχεία για το άγριο φονικό που «πάγωσε» ολόκληρη τη χώρα.

Ο 27χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος, που αρχικά έπαιζε θέατρο και προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος και η 25χρονη δέχτηκαν επίθεση από κουκουλοφόρους, ζήτησε και πήρε σήμερα το πρωί προθεσμία για να απολογηθεί μεθαύριο Πέμπτη.

Εισαγγελέας και ανακριτής πέρασαν την πόρτα του νοσοκομείου όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος ο καθ’ ομολογίαν δράστης. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες ενώ ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία αλλά και για κατοχή ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται ότι θύμα και δράστης είχαν χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα και ο 27χρονος την απειλούσε. Σύμφωνα με συναδέλφους της 25χρονης, η Πηνελόπη ήταν πολύ στεναχωρημένη μετά τον χωρισμό τους.

Μάλιστα, σε αναρτήσεις, φρόντιζε να αποτυπώσει την θλίψη της, καθώς έγραψε στις 21 Αυγούστου στα social media: «Ο ίδιος άνθρωπος που με γοήτευσε, ο ίδιος άνθρωπος με απογοήτευσε», και στις 25 Αυγούστου: «Δεν είναι να εμπιστεύεσαι ούτε τον εαυτό σου».

Μόλις πριν 6 μέρες, η άτυχη Πηνελόπη είχε γράψει στο προφίλ της: «Η απόφαση που δεν πήρες είναι αυτή που δεν αλλάζει ποτέ».

Ανατριχιαστική είναι η ανάρτησή της από την ημέρα της δολοφονίας της. «Αν αγνοείς ένα πρόβλημα, δεν σταματάει να υπάρχει. Ε;», έγραφε η Πηνελόπη λίγες ώρες πριν πέσει νεκρή από τις μαχαιριές του 27χρονου πρώην συντρόφου της.

«Ήταν ξεχωριστή, ετοιμαζόταν να κατέβει στην Αθήνα»

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο η Πηνελόπη είχε μετακομίσει στην Ηγουμενίτσα για επαγγελματικούς λόγους, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμαζόταν τις επόμενες μέρες να φύγει οριστικά για την Αθήνα με σκοπό να ξεκινήσει το μεταπτυχιακό της πρόγραμμα.

Η σπιτονοικοκυρά της, είπε στο “Live News”: «Ξεχωριστή. Τι να σου πω; Πάρα πολύ καλή. Ερχόταν αυτός και έμενε για λίγο διάστημα και έφευγε. Δεν τους ακούσαμε ούτε να μαλώνουν ούτε τίποτα. Αλλά τώρα στο τέλος χώρισαν».

«Είχε σπουδάσει και ήταν βιολόγος, είχε έρθει να εργαστεί στο Αττικό Μετρό. Ήταν πάρα πολύ καλό κορίτσι. Ένα καλό κορίτσι, μορφωμένο, που εργαζόταν στο Αττικό Μετρό. Είχε τις ευκαιρίες της και εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να το συνειδητοποιήσουμε», είπε συνάδελφός της.

Μιλώντας στο “Live News” γειτόνισσα του νεαρού, αποκάλυψε: «Φασαρίες κάνανε. Έκανε φασαρίες αυτός. Φωνές ακούγαμε. Φωνές, φασαρίες, αυτά. Τσακωνόταν, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να δούμε μέσα τι γινότανε. Φώναζε. Κάποιες στιγμές φώναζε, αλλά δεν ξέρω με ποιον τσακωνόταν».

Από την πλευρά του, ο θείος της άτυχης Πηνελόπης, είπε: «Αυτά είναι άσχημα πράγματα. Πρέπει να μπει ένα τέλος, αλλά δυστυχώς… Δεν είχαν θέμα οικονομικό και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι όλα ψέματα».

Ο 27χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος και επιμένει πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει την 25χρονη Πηνελόπη.