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Θεσσαλονίκη: Οι αυξήσεις στα καύσιμα περνούν στην αγορά – Πιέσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές

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Συνεχίζεται η ανοδική πορεία των τιμών των καυσίμων, με τις αυξήσεις να επηρεάζουν πλέον όχι μόνο τους οδηγούς, αλλά και την αγορά. Το αυξημένο κόστος μεταφοράς περνά σταδιακά στην εφοδιαστική αλυσίδα, με εμπόρους στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης να κάνουν λόγο για περιορισμένη αγοραστική κίνηση και πρόσθετη πίεση στο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Όπως επισημαίνουν επαγγελματίες της αγοράς, το μεγαλύτερο μεταφορικό κόστος, ιδιαίτερα για προϊόντα και εμπορεύματα που μεταφέρονται από την Αθήνα, αρχίζει να μετακυλίεται στις τελικές τιμές. Αντίστοιχες πιέσεις καταγράφονται και στον κλάδο των τροφίμων, με επαγγελματίες να εκτιμούν ότι οι αυξήσεις στα καύσιμα ενδέχεται να επηρεάσουν και την τιμή του κρέατος, παρά την προσπάθεια που γίνεται προς το παρόν για συγκράτηση των τιμών.

Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί μπροστά στο νέο κύμα ανατιμήσεων και ενόψει ενός δύσκολου, όπως διαφαίνεται, χειμώνα. Έμποροι της Θεσσαλονίκης περιγράφουν την κίνηση στην αγορά ως ιδιαίτερα περιορισμένη, εκφράζοντας παράλληλα φόβους ότι, όσο παραμένουν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές των καυσίμων, οι ανατιμήσεις θα περάσουν σταδιακά και σε περισσότερα προϊόντα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, οι τιμές των καυσίμων βρίσκονται αισθητά υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου, επιβαρύνοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό και το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων.

Θεσσαλονίκη

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