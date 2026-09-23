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Άγριος καβγάς μεταξύ ηλικιωμένων στη Φαρκαδόνα: 75χρονος χτύπησε με τσάπα 79χρονο για κτηματικές διαφορές

Intime
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Σε βίαιη αντιπαράθεση κατέληξε ο διαπληκτισμός δύο ηλικιωμένων στην ευρύτερη περιοχή της Φαρκαδόνας, με έναν 79χρονο να τραυματίζεται από χτύπημα με τσάπα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πίσω από το επεισόδιο βρίσκονται κτηματικές διαφορές μεταξύ των δύο ανδρών.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ένας 75χρονος ήρθε σε έντονη λογομαχία με τον 79χρονο και, ενώ η αντιπαράθεση βρισκόταν σε εξέλιξη, φέρεται να τον χτύπησε με τσάπα, τραυματίζοντάς τον.

Ο 79χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας, όπου οι γιατροί τού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία και, σύμφωνα με το trikalavoice.gr, αστυνομικοί που επιλήφθηκαν της υπόθεσης προχώρησαν στη σύλληψη του 75χρονου.

Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.

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