Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: Ανατρίχιασα που θα τη δούμε σε ρόλο κριτή, από το κακό στο χειρότερο πάνε τα παιχνίδια

Ο Νίκος Μουρατίδης παραχώρησε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία και τους δημοσιογράφους που τον συνάντησαν σε πρόσφατη έξοδο του, οι οποίες και προβλήθηκαν από το Happy Day του Alpha.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο έμπειρος ραδιοφωνικός παραγωγός κλήθηκε να σχολιάσει και την είσοδο της Πάολας στις καρέκλες των coaches στο The Voice μετά τον αναπάντεχο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη.

“Μια χαρά είναι η Πάολα, μ’ αρέσει πολύ” επισήμανε αρχικά ο Νίκος Μουρατίδης όταν ρωτήθηκε για την επερχόμενη συμμετοχή της τραγουδίστριας στο μουσικό τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ.

“Είναι η πρώτη φορά που θα την δούμε σε ρόλο κριτή” σχολίασε τότε ένας ρεπόρτερ για να αντιδράσει ο Νίκος Μουρατίδης ως εξής. “Πω πω, ανατρίχιασα! Έτσι κι αλλιώς τα παιχνίδια, τα τελευταία χρόνια πάνε από το κακό στο χειρότερο μόνο και μόνο επειδή έχουν τραγουδιστές στον ρόλο της κριτικής επιτροπής”.

“Όταν εμείς ήμασταν κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο κόσμος περίμενε να δει τι θα πουν οι κριτές”.