Τα μηνύματα της 56χρονης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή όταν ο Μαζωνάκης έκανε πλασμαφαίρεση: “Ο Γιώργος δεν είναι καλά”

Ολοένα και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τα μηνύματα που αντάλλαξαν η 56χρονη γιατρός και ο υπνοθεραπευτής.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» προβλήθηκαν τα μηνύματα που έστελνε ο ένας στον άλλον, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο και έκανε την πλασμαφαίρεση.

Αρχικά η γιατρός λαμβάνει μήνυμα από τον υπνοθεραπευτή αν είναι όλα καλά, με εκείνη να του απαντάει πως όλα πάνε καλά και του έστειλε μάλιστα τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής απεικονίζεται να είναι με το κεφάλι γυρισμένο σαν να κοιμάται και αυτό «μαρτυρά» πως είναι πιθανόν να είχε δεχθεί μέθη πριν την πλασμαφαίρεση.

Ακολουθεί νέος κύκλος μηνυμάτων με τον υπνοθεραπευτή να ρωτάει τη γιατρό αν ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκίνησε για το σπίτι του όπου είχε προγραμματίσει να του κάνει υπνοθεραπεία. Εκείνη του είπε πως έπαθε κάτι και πως τον πήρε το ΕΚΑΒ.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η γιατρός φαίνεται να παραδέχεται πως η πίεση του τραγουδιστή είχε πέσει.

Υπνοθεραπευτής: «Ήρθε ο Μαζώ»

Γιατρός: «Ναι ήρθε»

14:45

Υπνοθεραπευτής: «Όλα καλά »

Στέλνει τη φωτογραφία στον υπνοθεραπευτή

Ο υπνοθεραπευτής έχει πέσει για ύπνο, ξυπνάει και βλέπει το μήνυμα με την καρδιά και τη φωτογραφία

16:52

Ο υπνοθεραπευτής τηλεφωνεί στη γιατρό και την ρωτάει αν έχει ξεκινήσει ο Μαζωνάκης

Γιατρός: «Ο Γιώργος δεν είναι καλά, παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ»

Υπνοθεραπευτής: «Ποιος τον συνοδεύει;»

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Υπνοθεραπευτής: «Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του»

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