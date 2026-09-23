Πανελλαδικές Εξετάσεις: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των ΓΕΛ στις Επαναληπτικές
Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βαθμολογίες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2026 στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού.
Όπως γνωστοποιήθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι υποψήφιοι των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΓΕΛ μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες.
Επίσης, οι βαθμολογίες θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό τηλέφωνότους, σε όσους το είχαν αιτηθεί.
Επιπλέον, και στα λύκεια θα αναρτηθούν οι σχετικές καταστάσεις, που θα περιέχουν τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά στοιχεία του ανά εξεταζόμενο μάθημα, χωρίς τα ονομαστικά στοιχεία του.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Δύο συλλήψεις διακινητών σε περιοχές του Έβρου – Μετέφεραν συνολικά 14 μετανάστες
- Παρέμβαση Αγγελούδη για το Επταπύργιο – Ζητά να εξαιρεθεί από τον κατάλογο των μνημείων που παραχωρούνται για γαστρονομικές εκδηλώσεις
- Θρασκιά για την επίθεση Φαραντούρη στη Σδούκου: “Σε κανέναν δεν επιτρέπεται να ασκεί λεκτική βία”