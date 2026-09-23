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Άδωνις Γεωργιάδης σε δημοσιογράφο: Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή; – Δείτε βίντεο

Intime
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Ένα απρόβλεπτο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης στο Action24, όταν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αντέδρασε με αιχμηρό τρόπο σε ερώτηση του δημοσιογράφου Νίκου Ελευθερόγλου.

Η συζήτηση αφορούσε το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας με διαφορετικό πρωθυπουργό. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας το συγκεκριμένο σενάριο, απευθύνθηκε στον δημοσιογράφο με μια φράση που προκάλεσε αμηχανία στο στούντιο.

“Συγγνώμη, θα βρεθεί έστω και ένας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες απ’ τον δεύτερο θα του πει: ‘Κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να ‘ρθω εγώ να κάνουμε συγκυβέρνηση;’ και θα πει αυτός: ‘Τι καλή ιδέα έχεις ρε φίλε, φανταστική, πώς δεν το ‘χα σκεφτεί μόνος μου'”.

Ρωτώντας αμέσως μετά: “Τώρα αυτά τα λέτε σοβαρά; Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;”.

Ο Νίκος Ελευθερόγλου αιφνιδιάστηκε, αλλά δεν άφησε αναπάντητη την τοποθέτηση, απαντώντας σε ήπιο -αιχμηρό ύφος. “Επειδή εγώ δεν καπνίζω, ούτε μπάφο ούτε τίποτε άλλο, δεν μπορώ να σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική”, είπε στον υπουργό.

Λίγο αργότερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιχείρησε να αποφορτίσει την ατμόσφαιρα, διευκρινίζοντας: “Καλά, πλάκα έκανα”, συμπληρώνοντας πως: “Θέλω να εξηγήσω στον κόσμο ότι αυτά που λέτε είναι εκτός πραγματικότητας”.

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