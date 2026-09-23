Στέλιος Πέτσας: “Θα μπορούσε να γίνει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κοινοτικά όρια” – Ζήτησε δραστική παρέμβαση στο κόστος της ενέργειας

«Θα μπορούσε να γίνει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κοινοτικά όρια», δήλωσε ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, που μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ώστε να είναι κοντά στις μέσες τιμές της περσινής χειμερινής σεζόν.

Ζήτησε δραστική παρέμβαση στο κόστος της ενέργειας, επεσήμανε ότι υπάρχει ζήτημα αλαζονείας σε πολλά στελέχη του κρατικού μηχανισμού και υποστήριξε ότι είναι στο χέρι του πρωθυπουργού να κόψει αυτά τα φαινόμενα.

Τέλος, αναφερόμενος στα νέα κόμματα, είπε ότι ο κ. Τσίπρας κάνει καλό στον Κυριάκο Μητσοτάκη ενώ ο κ. Σαμαράς κάνει κακό καθώς θα πλήξει την παραδοσιακή βάση του κόμματος.

Ερωτηθείς αν συμφωνεί με την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Σ.ΠΕΤΣΑΣ: Φυσικά και συμφωνώ. Είναι πάγια θέση μου η μείωση των φόρων ειδικά όταν έχουμε μια εξωτερική διαταραχή που προκαλείται από τους πολέμους τότε πρέπει οι κυβερνήσεις να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, ένα από τα εργαλεία που θεωρώ ότι είναι το καλύτερο είναι η μείωση των φόρων. Άρα η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα όρια που υπάρχουν από τον κοινοτικό κανονισμό θα μπορούσε να γίνει και την έχω εισηγηθεί εδώ και μήνες.

Αναφορικά με την πρόταση του κ. Τσίπρα για το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,40

Σ.ΠΕΤΣΑΣ: Ο κ.Τσίπρας είναι αυτός που αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα άρα το τι λέει ο κ. Τσίπρας μπαίνει μέσα από ένα μεγάλο μικροσκόπιο αξιοπιστίας την οποία δεν την έχει. Η κυβέρνηση θα πρέπει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια να είναι κοντά στις μέσες τιμές που είχαμε την περασμένη χειμερινή σεζόν. Στη μέση τιμή δεν μπορεί να συμβεί αυτό αν δεν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα ελάχιστα όρια, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, θα μπορούσε όμως να υπάρξει ένας συνδυασμός μέτρων ώστε να έχουμε μια πιο λογική τιμ. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα το κάνει. Αυτό μπορεί να γίνει στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά στο πετρέλαιο κίνησης δεν μπορεί να γίνει γιατί είμαστε πολύ κοντά στα κατώτατα όρια που προβλέπει ο κοινοτικός κανονισμός και το μόνο όφελος που θα μπορούσε να υπάρξει είναι μια μείωση στα κατώτατα όρια που είναι μικρότερη και από την επιδότηση στο diesel που δίνει η κυβέρνηση.

Σ.ΠΕΤΣΑΣ: Στο πετρέλαιο κίνησης τα περιθώρια είναι μικρά για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας «να μειωθεί στο μισό» είναι απλώς παραμύθι, δεν ισχύει. Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην βενζίνη φυσικά και μπορεί να μειωθεί πολύ. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση μπορεί να δει έναν συνδυασμό μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε όλα τα καύσιμα, μπορεί να δει μια επιδότηση γενναία και στοχευμένη και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο diesel. Να συμφωνήσουμε με τα διυλιστήρια να μειώσουν το περιθώριό κέρδους τους, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτή τη στιγμή και λόγω του κόστους της ενέργειας γενικά και λόγω της διαταραχής στην παγκόσμια αγορά έχουν εκτιναχθεί τα περιθώρια γιατί δεν υπάρχουν διυλισμένα καύσιμα. Να ζητήσουμε λοιπόν από τα διυλιστήρια να μειώσουν το περιθώριο κέρδους τους, να μειώσει η κυβέρνηση τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να κάνει κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις γιατί ο χειμώνας είναι δύσκολος και όταν κάτι είναι δύσκολο οι κυβερνήσεις πρέπει να παρεμβαίνουν σε αυτή τη διαταραχή της αγοράς.

Σ.ΠΕΤΣΑΣ: Αναμένω κάποια γενναία, κάποια δραστική παρέμβαση από την κυβέρνηση και πιστεύω θα την κάνει. Δραστική παρέμβαση στο κόστος της ενέργειας το οποίο θα αποκλιμακώσει τις πιέσεις που έχουν όλοι στην αλυσίδα είτε των τροφίμων είτε των συσκευασμένων προϊόντων με αποτέλεσμα να συγκρατήσουμε λίγο τις τιμές. Θα επιμείνω σε μια δραστική παρέμβαση με συνδυασμό εργαλείων κυρίως στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στοχευμένες επιδοτήσεις και συμφωνία με τα διυλιστήρια.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν υπουργοί που έχουν ”καβαλήσει το καλάμι”

Σ.ΠΕΤΣΑΣ: Φυσικά και υπάρχουν. Υπάρχει ζήτημα αλαζονείας σε πολλά στελέχη, δεν είναι μόνο υπουργοί είναι ο κρατικός μηχανισμός από το επίπεδο γενικών γραμματέων και άλλων. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, πιστεύω ότι υπάρχουν εγγενή τέτοια ζητήματα όταν κυβερνάει κάποιος πολύ καιρό και είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού αυτά τα φαινόμενα να τα κόψει με το μαχαίρι.

ΔΗΜ: Αλλάζοντας κι όποιον κρίνει ο ίδιος;

Σ.ΠΕΤΣΑΣ: Φυσικά.

Σ.ΠΕΤΣΑΣ: Εγώ βλέπω τρία προβλήματα, το ένα είναι πολιτικές, το δεύτερο συμπεριφορές και μετά παροχές. Ο κόσμος έχει προβλήματα το ξέρουμε άρα συμπεριφορές και πολιτικές επιλογές είναι καθοριστικές. Για παράδειγμα το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών μας κόστισε πάρα πολύ στις ευρωεκλογές και συνεχίζουμε να το κουβαλάμε. Ήταν μια πολιτική επιλογή που συνοδεύτηκε από συμπεριφορές όπως οι φωτογραφίες στα θεωρεία ή σε εκδηλώσεις μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου που πλήγωσαν τη βάση μας. Τέτοια υπάρχουν και άλλα σε άλλες πτυχές της καθημερινής κυβερνητικής πολιτικής, νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές για τέτοια θέματα πρέπει να γίνεται μια γνήσια συζήτηση, αυτοκριτική όπου χρειάζεται, επεξήγηση όπου χρειάζεται ώστε να προχωρούμε ενωμένοι αλλιώς ο κόσμος της παράταξης δεν ανοίγει τα αυτιά του σε αυτά τα σωστά που έχουμε να κάνουμε ή τα πολύ σημαντικά που έχουμε πετύχει.



Ερωτηθείς αν θα μπορούσε να γίνει ανάκληση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών

Σ.ΠΕΤΣΑΣ: Είναι λάθος να ξεκινήσουμε μια τέτοια συζήτηση, θα δημιουργήσει ξανά μια εσωστρέφεια και διαρροές.



Σχετικά με το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Σ.ΠΕΤΣΑΣ: Ο κ. Τσίπρας κάνει καλό στον Κυρ. Μητσοτάκη, ο κ. Σαμαράς κάνει κακό στον Κυρ. Μητσοτάκη. Ο κ. Τσίπρας κάνει καλό στην ΝΔ γιατί συσπειρώνει τη βάση μας γιατί είναι νωπές οι μνήμες από την καταστροφική διακυβέρνηση του ‘15-‘19 ο δε κ. Σαμαράς νομίζω ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και θα δημιουργήσει το κόμμα το οποίο σίγουρα θα μας πλήξει στην παραδοσιακή μας βάση. Δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε, σίγουρα θα μας πλήξει το θέμα είναι αν θα μας πλήξει καθοριστικά στον στόχο που έχουμε για την αυτοδυναμία, πιστεύω πως όχι αν αντιμετωπίσουμε το τρίπτυχο «πολιτικές, συμπεριφορές, παροχές» σε μια περίοδο που έχουμε τόσο μεγάλες οικονομικές δυσκολίες από το εξωτερικό.