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Δύο συλλήψεις διακινητών σε περιοχές του Έβρου – Μετέφεραν συνολικά 14 μετανάστες

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THESTIVAL TEAM

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Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών διακινητών, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες, προχώρησαν την Τρίτη 22 και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, σε επαρχιακές οδούς του Έβρου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, χθες το πρωί, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου συνέλαβαν τον έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού, συνέλαβαν τον δεύτερο αλλοδαπό, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας δέκα 10 μη νόμιμους μετανάστες. 

Σημειώνεται ότι ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ τελικά το όχημα εντοπίσθηκε ακινητοποιημένο έπειτα από ανατροπή σε αγροτεμάχιο και όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για την παροχή πρώτων βοηθειών. 

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Τυχερού.

Διακινητές Έβρος

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