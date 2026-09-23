Θεσσαλονίκη: Συνάντηση Χρυσοχοΐδη – Αγγελούδη – Στο επίκεντρο μικροεγκληματικότητα και θέματα καθημερινότητας

Η ενίσχυση της συνεργασίας για την περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, σε ό,τι αφορά ζητήματα κοινής αρμοδιότητας και δράσεων, ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, σήμερα στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης Υποστρατήγου Γεωργίου Τζήμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στη διάρκεια της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν επίσης, ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινόχρηστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, Γεώργιος Δημαρέλος, ο Προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης Χάρης Χρισταντώνης, όπως και οι Διευθυντές των Διευθύνσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, επί τάπητος τέθηκαν όλα τα δεδομένα που αφορούν στα ζητήματα αντιμετώπισης περιστατικών μικροεγκληματικότητας, τα γκράφιτι σε δημόσια κτήρια, η εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων στο πεζοδρόμια, η διαχείριση των ανθρώπων που επαιτούν σε κεντρικά σημεία της πόλης κ.α.

Ο κ. Υπουργός με τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης εστίασαν σε όλα εκείνα που μπορούν να γίνουν, ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης. Με αυτό ως γνώμονα, συμφώνησαν να υπάρξει περαιτέρω συνεργασία των αρμοδίων αστυνομικών υπηρεσιών της ΓΑΔΘ με τη Δημοτική Αστυνομία.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε να προχωρήσουν στην υλοποίηση ενός κοινού επιχειρησιακού σχεδίου με κοινές δράσεις από την ΕΛ.ΑΣ και τη Δημοτική Αστυνομία, πάντα με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.