MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 14χρονος για την επίθεση με μαχαίρι σε συμμαθητή του – Ισχυρίστηκε ότι ήταν θύμα μπούλινγκ

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου όπου φοιτά, σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και εις βάρος του ανήλικου, με καταγωγή από το Ιράν, ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία.

Απολογούμενος ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 14χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι υφίσταται τον τελευταίο καιρό συστηματικά «μπούλινγκ», λεκτικά και σωματικά, από τον συγκεκριμένο συμμαθητή, αλλά και τον αδελφό του- που είναι ιρακινής καταγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος περιέγραψε διάφορα περιστατικά που συνέβησαν στη δομή μεταναστών της περιοχής όπου διαμένουν τόσο ο ίδιος με την οικογένειά του όσο και η οικογένεια των δύο Ιρακινών αδελφών. Η υπεράσπιση του 14χρονου ανέφερε, μάλιστα, ότι για τα περιστατικά αυτά έχουν κατατεθεί εγκλήσεις στις αρμόδιες Αρχές.

Όσον αφορά το επίμαχο συμβάν στο σχολείο, ο ανήλικος κατηγορούμενος είπε ότι είχε το μαχαίρι μαζί του για προστασία.

 Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν να του επιβάλουν δύο περιοριστικούς όρους: απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με τον συμμαθητή του και παρακολούθηση από ειδικό παιδοψυχολόγο. Επιπλέον οι Αρχές εξετάζουν την προοπτική μετακόμισης της οικογένειας του 14χρονου σε άλλη δομή. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Παύλος Πολάκης: Άδωνι Γεωργιάδη παραιτήσου και γύρνα στα νανογιλέκα – Διαφήμιζες κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οι αυξήσεις στα καύσιμα περνούν στην αγορά – Πιέσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Αυτό το ρόφημα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του λίπους και την αύξηση της μυϊκής μάζας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Παπαθανάσης: Αυτά που είπε ο Τσίπρας δεν ήταν αληθή, τα δικά μας μέτρα είναι κοστολογημένα

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Μερτς: Κανένας Εβραίος δεν είναι ασφαλής πλέον στη Γερμανία, ντροπή μας