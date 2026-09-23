Πότε αναμένεται η πτώση της τιμής των καυσίμων στην αντλία

Μικρή υποχώρηση καταγράφεται στις διεθνείς τιμές ενέργειας, η αποκλιμάκωση, ωστόσο δεν έχει περάσει στην ελληνική αγορά, όπου οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.

Η αμόλυβδη βενζίνη (2,20 ευρώ/λίτρο) και το πετρέλαιο κίνησης (2,23 ευρώ/λίτρο) διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο αποτιμώντας τις διεθνείς τιμές των προηγούμενων ημερών, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι από την Πέμπτη θα υπάρξουν σημαντικές υποχωρήσεις στις τιμές χονδρικής, κυρίως στο ντίζελ, αλλά και στη βενζίνη και το υγραέριο κίνησης.

Το αργό πετρέλαιο τύπου Brent έσπασε το φράγμα των 100 δολαρίων για πρώτη φορά μετά από πολλές συνεδριάσεις, υποχωρώντας στην περιοχή των 98 με 99 δολαρίων το βαρέλι. Παράλληλα, η τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε σημαντική πτώση, υποχωρώντας στα επίπεδα των 73 ευρώ ανά μεγαβατώρα από τα 82 ευρώ που βρισκόταν στις αρχές του μήνα. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβική, καθώς το φυσικό αέριο αποτελεί το βασικό καύσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή στην Ευρώπη ενόψει του δύσκολου χειμώνα.

Οι καταναλωτές περιμένουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα ενεργειακής στήριξης, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναμένουν την πτώση της τιμής που εκτιμάται ότι θα φανεί στην αντλία μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε να γεμίσουν με καύσιμα το ρεζερβουάρ τους.

Ωστόσο, επειδή ακριβώς δεν «φεύγουν» τα αποθέματα των βενζινοπωλών, παραμένουν οι υψηλές τιμές, ενώ την ίδια ώρα, μεγάλη ανησυχία υπάρχει και για το πετρέλαιο της θέρμανσης όπου αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις.