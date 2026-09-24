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Λάκης Γαβαλάς για υπόθεση Μαζωνάκη: Ουρλιάζει μια κατίνα συνέχεια λες και ξέρει πράγματα, είναι τραγικό

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THESTIVAL TEAM

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Την έντονη ενόχλησή του, για τον τρόπο που μεταδίδονται οι εξελίξεις της έρευνας για τις συνθήκες του Γιώργου Μαζωνάκη, εξέφρασε ο Λάκης Γαβαλάς σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha. Ο σχεδιαστής ανέφερε πως γράφονται από ορισμένους «σαχλαμάρες» και «αηδίες», χωρίς να γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις.

Όπως είπε ο Λάκης Γαβαλάς, στις δηλώσεις του που μεταδόθηκαν την Πέμπτη (24-09-2026): «Με τον Γιώργο Μαζωνάκη είμαστε παιδιά συνοικιών της Αττικής, μπόρεσα να πενθήσω με τον δικό μου τρόπο. Σε αντίθεση με όλο αυτό το τουρλουμπούκι που ακούω, τις σαχλαμάρες που γράφονται, τις αηδίες».

Πρόσθεσε στη συνέχεια πως: «Αυτή η εμπορευσιμότητα, από την άλλη πλευρά, που κάνουν τα κανάλια είναι τραγική. Πάρα πολλοί άσχετοι! Δηλαδή ουρλιάζει μια κατίνα να μην πω και το όνομα της, συνέχεια λες και ξέρει πράγματα, λες και κάνει. Είναι τραγικό».

Ο Λάκης Γαβαλάς περιμένει να μάθει τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του καλλιτέχνη και να αποδοθούν ευθύνες. Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος γνώριζε προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη, έκανε προ ημερών μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram. Η είδηση ότι οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί συνελήφθησαν, του έφερε στο μυαλό τη δική του περιπέτεια το 2011, όταν είχε συλληφθεί για οφειλές προς το Δημόσιο και είχε παραμείνει εκεί μαζί με την αδελφή του, Νότα.

Γιώργος Μαζωνάκης Λάκης Γαβαλάς

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