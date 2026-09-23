Ο Στάθης Σχίζας απαντά για τον Σταύρο Φλώρο: “Ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε παράσταση αρχαίας τραγωδίας”

Με τρεις αναρτήσεις που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Στάθης Σχίζας πήρε θέση και ξεκαθάρισε για τη δήλωση «χέρι που σε ταϊζει, δεν το δαγκώνεις» που έκανε σε ερωτήσεις για τον Σταύρο Φλώρο και το Survivor.

Ο γνωστός επιχειρηματίας και πρώην νικητής του Survivor έκανε λόγο για μονταρισμένο υλικό που προβλήθηκε στο Happy Day, ενώ στη συνέχεια τα έβαλε με τον Γιώργο Λιάγκα που τον αποκάλεσε ηλίθιο.

«Πολύ καλά έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή και διαφώνησε μαζί μου, έχοντας κινηθεί σε καθαρά δημοσιογραφικό πλαίσιο, αν και είπα κάτι διαφορετικό από αυτό που προβλήθηκε μονταρισμένο. Η φράση “χέρι που σε ταϊζει, δεν το δαγκώνεις” αναφερόταν σε όλους αυτούς τους πρώην παίκτες που βγαίνουν το τελευταίο διάστημα και “δικάζουν” την παραγωγή, δεν απευθυνόταν προσωπικά στον Σταύρο Φλώρο. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς θα πήγαιναν ξανά να παίξουν στο Survivor», έγραψε αρχικά ο Στάθης Σχίζας.

Ο Στάθης Σχίζας έγραψε στη συνέχεια για τον Γιώργο Λιάγκα: «Βγήκε ο Λιάγκας κι έδωσε μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί με κάθε ευκαιρία τον πόνο του Σταύρου Φλώρου, λέγοντας μάλιστα ότι είναι φίλος του, για να κάνει νούμερα τηλεθέασης, όπως έχει κάνει με πάρα πολλές άλλες υποθέσεις στο παρελθόν.

Προβάλλοντας μάλιστα με σαδιστικό τρόπο, μια πολύ σκληρή φωτογραφία από τον τραυματισμό του Σταύρου, για να σοκάρει το τηλεοπτικό κοινό κατά την προσφιλή του συνήθεια. Με αποκάλεσε ηλίθιο και μετά ζήτησε συγγνώμη για να είναι καλυμμένος, αλλά αυτό δεν αναιρεί τον χαρακτηρισμό του. Και ο φονιάς ζητάει συγγνώμη μετά, αλλά το θύμα δεν γυρίζει πίσω. Όλος ο τηλεοπτικός του λόγος εξάλλου είναι μια υποκρισία».

Κλείνοντας, ο Σταύρος Φλώρος ανέφερε: «Στα συμβόλαια που υπογράφουμε, αναφέρεται ρητά πως ό,τι κι αν μας συμβεί είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Προφανώς όμως κι εγώ θα είχα κινηθεί νομικά αν ήμουν στη θέση του Σταύρου. Εξακολουθώ να είμαι με το μέρος του Σταύρου Φλώρου. Όταν είχα μιλήσει στον Νίκο Ευαγγελάτο, ο Σταύρος Φλώρος φωτογραφιζόταν αγκαλιά με τον Ατζούν, δεν είχε καταθέσει αυτή την αγωγή».