Συντριβή αεροσκάφους RAF στη Βρετανία: Τραυματίες οι δύο πιλότοι, πρόλαβαν να εκτοξευτούν με αλεξίπτωτα

Δύο πιλότοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα αφού χρησιμοποίησαν το σύστημα εκτίναξης από ένα βρετανικό στρατιωτικό εκπαιδευτικό αεροσκάφος, το οποίο συνετρίβη σήμερα στην Ουαλία.

Οι δύο πιλότοι ενεπλάκησαν σε περιστατικό κοντά στο Άνγκλεσι και τους παρέχεται ιατρική βοήθεια για τραύματα που θεωρούνται ελαφρά, ανακοίνωσε η αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας, προσθέτοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για άλλες ζημιές ή τραυματισμούς.

WATCH: Moment an RAF T2 Hawk jet crashes near RAF Valley on Anglesey, Wales; both pilots ejected and were located shortly after the incident, the Royal Air Force says. pic.twitter.com/7EojpNxD6r September 23, 2026

«Ένα περιστατικό συνέβη κοντά στο Άνγκλεσι, στο οποίο ενεπλάκη αεροσκάφος τύπου T2 Hawk της RAF, το οποίο απογειώθηκε από τη βάση RAF Valley. Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα και δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια προς το παρόν», δήλωσε εκπρόσωπος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF).