MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Στο “Παλατάκι” ο Τέλης Μυστακίδης για την ανοιχτή προπόνηση – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ανοικτή προπόνηση στο PAOK Sports Arena, με τους φίλους του Δικεφάλου να έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά την ομάδα και να την «μπουστάρουν» ενόψει της επίσημης έναρξης της νέας σεζόν.

Το παρών δίνει μάλιστα και ο ιδιοκτήτης της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ, Αριστοτέλης Μυστακίδης.

Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου ήδη παρακολουθεί και το κομμάτι της προπόνησης που είναι «κλειστό» για το κοινό, όντας εκ νέου στο πλευρό της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι.

Πηγή: inpaok.com

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Στην General Catalyst ο Μητσοτάκης – Συμμετείχε σε συζήτηση με επενδυτές και ιδρυτές εταιρειών στον τομέα της τεχνολογίας

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Βρετανία: 14χρονος μαχαίρωσε συμμαθήτριά του επειδή αρνήθηκε να βγει μαζί του – Βίντεο που σοκάρει

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 18 παραβάσεις του ΚΟΚ σε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές του Δήμου Χαλκηδόνος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Προτεραιότητα για την κυβέρνηση η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ελληνική Αστυνομία: Είχαν γίνει τουλάχιστον τέσσερις απορρίψεις επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Ξέσπασε η Δήμητρα Γαλάνη για τον Γιώργο Μαζωνάκη: “Έλεος, δεν του αξίζει όλος αυτός ο θόρυβος”