ΠΑΟΚ: Στο “Παλατάκι” ο Τέλης Μυστακίδης για την ανοιχτή προπόνηση – Δείτε βίντεο

Ανοικτή προπόνηση στο PAOK Sports Arena, με τους φίλους του Δικεφάλου να έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά την ομάδα και να την «μπουστάρουν» ενόψει της επίσημης έναρξης της νέας σεζόν.

Το παρών δίνει μάλιστα και ο ιδιοκτήτης της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ, Αριστοτέλης Μυστακίδης.

Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου ήδη παρακολουθεί και το κομμάτι της προπόνησης που είναι «κλειστό» για το κοινό, όντας εκ νέου στο πλευρό της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι.

Πηγή: inpaok.com