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Ρ. Δούρου: Να απαντήσει ο κ. πρωθυπουργός από το βήμα του ΟΗΕ σε 6 + 1 ερωτήσεις

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THESTIVAL TEAM

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Απαντήσεις σε 6+1 ερωτήσεις ζητά η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου από τον πρωθυπουργό κατά την ομιλία του στην ετήσια ΓΣ του ΟΗΕ.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να απευθύνει την παραδοσιακή ομιλία του στην ετήσια ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ενώ παράλληλα η Ελλάδα είναι Μη Μόνιμο Μέλος του ΣΑ του Διεθνούς Οργανισμού, την Πέμπτη . «Με την Τουρκία να κλιμακώνει τις προκλήσεις της σε βάρος της Ελλάδας, όπως φάνηκε και από τη χθεσινή ομιλία Ερντογάν, οι Έλληνες πολίτες και οι εκπρόσωποι των κρατών που θα παρευρίσκονται στην ΓΣ, δικαιούνται να ακούσουν δημόσια υπεύθυνες απαντήσεις από τον πρωθυπουργό της χώρας», τονίζει σε δήλωσή της.

Συγκεκριμένα ζητά απαντήσεις σχετικά:

«με την αντιμετώπιση του παράνομου, αναθεωρητικού δόγματος της “Γαλάζιας Πατρίδας” που αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»,

«με τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στη διακήρυξη της Τουρκίας ότι κανένα ενεργειακό σχέδιο δεν πρόκειται να προχωρήσει στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς το “πράσινο φως” ή τη συμμετοχή της»,

«με το αν σε περίπτωση νέας τουρκικής παρέμβασης όπως στην Κάσο το 2024, θα ενεργήσει αποκλειστικά η ελληνική κυβέρνηση ή θα επιτρέψει στη γαλλική εταιρία να συνομιλήσει με την Άγκυρα»,

«με το πως η κυβέρνηση πιστεύει ότι η είσοδος της γαλλικής Meridiam στο μεγάλο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, θα άρει τα εμπόδια που θέτει συστηματικά η Τουρκία στην πόντιση του καλωδίου, διασφαλίζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα συμφέροντα της Ελλάδας»,

«με το αν η χώρα μας διαθέτει συνεκτική στρατηγική και βούληση για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων και την εξασφάλιση ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας διατηρώντας την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή».

«Απαντήσεις, τέλος, σχετικά με την προοπτική, σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, της δίκαιης επίλυσης του Κυπριακού – προβλήματος τουρκικής κατοχής εδώ και πάνω από μισό αιώνα, κεντρικού προβλήματος ειρήνης και ασφάλειας της Μεσογείου και της ΕΕ».

«Οι πολίτες δικαιούνται έγκριτη ενημέρωση από τα χείλη του πρωθυπουργού και όχι από άλλες πηγές, εκτός Ελλάδος, συνήθως τουρκικές», συνεχίζει η Ρ. Δούρου και καταλήγει: «Όπως δικαιούνται και μια επιπλέον ξεκάθαρη απάντηση. Συμφωνεί ο πρωθυπουργός με τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών, που ενώπιον αλλοδαπού ακροατηρίου, από το βήμα του Πανεπιστημίου του Τορόντο, στις 19 Σεπτεμβρίου 2026, είπε ότι αν ήξερε ότι θα βρισκόμασταν σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, η Ελλάδα δεν θα είχε θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί Μη Μόνιμο Μέλος του ΣΑ του ΟΗΕ;».

Ρένα Δούρου

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