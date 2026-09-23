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Δίκη για τα Τέμπη: Έληξε πρόωρα η σημερινή συνεδρίαση – Δεν προσήλθαν οι μάρτυρες που ήταν να κατεθέσουν

Intime
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Πρόωρα ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας καθώς από τους μάρτυρες, συγγενείς θυμάτων που εκφώνησε χθες η πρόεδρος, δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει.

Κάποιοι εκ των συγγενών είχαν ενημερώσει ήδη πως δεν θα μπορέσουν να προσέλθουν στη σημερινή συνεδρίαση και ζήτησαν αλλαγή ημερομηνίας ενώ για τους μάρτυρες που ήταν να καταθέσουν σήμερα το πρωί, συνήγορος από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας ενημέρωσε το δικαστήριο πως δεν θα προσέλθουν τελικά λόγω αδυναμίας μετακίνησης.

Η δίκη πλέον συνεχίζεται την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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